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دمشق تدين تصريحات أمريكية بشأن استخدام الكيميائي المزعوم: ادعاءات باطلة تعكس النهج العدواني

دانت سوريا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حول حادثة استخدام أسلحة كيميائية مزعومة قبل ثماني سنوات في ريف دمشق ووصفت ما جاء فيه بأنها ادعاءات باطلة.
رمز الخبر: ۵۶۰۹۲
تأريخ النشر: 25 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم إن البيان الصحفي الأمريكي "يعكس بشكل واضح استمرار النهج العدواني الأمريكي ضد سوريا ويأتي في إطار التغطية على فشلها في أفغانستان ودعمها للإرهاب الذي تواجهه سوريا".

وأعلنت الخارجية أنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التي تضمنها البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ الـ 21 من آب الجاري" وقالت إن الأخيرة "حاولت من خلاله تشويه الحقائق ونشر أفكارها المضللة والكاذبة بخصوص حادثة استخدام أسلحة كيميائية مزعومة قبل ثماني سنوات في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013".

واضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية "حاولت الاستثمار في أكاذيبها ومزاعمها الوهمية لإطلاق الاتهامات الباطلة ضد سوريا، في الوقت الذي تدرك فيه الجهة التي أصدرت هذا البيان تمام الإدراك أن سورية لا تمتلك هذه الأسلحة على الإطلاق ونفذت كامل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013".

وقالت إن "من الطبيعي أن تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن عملائها وأدواتها على الأراضي السورية من المجموعات الإرهابية والقتلة الذين سفكوا الدم السوري وارتكبوا الجرائم بحق أبناء شعبنا الأبي لتبرير التدخل والعدوان الأمريكي والغربي ضد سوريا".

وأضافت الخارجية السورية أن السياسة الأمريكية في دعم الإرهاب وفرض كل أشكال العقوبات القسرية اللاإنسانية وغير الأخلاقية أحادية الجانب هي التي تستحق الإدانة والمعاقبة وتحمل المسؤولية".

وختمت خارجية دمشق بالتأكيد على أن سوريا "ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان ومن قبل أي جهة كانت لأنه أمر يتعارض مع مبادئها الأخلاقية ويتنافى بشكل قاطع مع الحقيقة المؤكدة أنها أنهت كل ما يترتب عليها من التزامات من جراء انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيميائي المزعوم في غوطة دمشق الشرقية، دعت فيه إلى معاقبة الحكومة السورية على "ما اقترفته من فظائع متعددة بحق شعبها" حسب ما جاء في البيان.

وأعربت الوزارة عن "إدانة الولايات المتحدة بأشد العبارات الممكنة لاستخدام أسلحة كيميائية من أي طرف وتحت أي ظروف وعزمها على ضمان عدم إفلات من يستخدم هذه الأسلحة من العقاب".


         

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