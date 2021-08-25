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لجنة الاتصالات تقر تعديلا لشركتي الخلوي واقتراحا لتأمين الاموال للمحروقات في اوجيرو

أقرت ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية​ اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 36 التي تخص شركتي الخلوي الفا وتاتش وكيفية الانفاق، كما أقرت اقتراح قانون لتأمين أموال ل​أوجيرو​ وخصوصاً في موضوع ​المحروقات.
رمز الخبر: ۵۶۰۸۰
تأريخ النشر: 24 August 2021

لجنة الاتصالات تقر تعديلا لشركتي الخلوي واقتراحا لتأمين الاموال للمحروقات في اوجيرو

موقع تابناك الإخباري_أعلن رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية ​حسين الحاج حسن​ ان اللجنة أقرت اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 36 التي تخص شركتي الخلوي الفا وتاتش وكيفية الانفاق، كما أقرت اقتراح قانون لتأمين اموال لأوجيرو​ وخصوصاً في موضوع ​المحروقات​، لان موازنة اوجيرو (وهي 46 مليار ليرة) لم تعد تكفي للمحروقات لأكثر من أسبوع.

وبعد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أشار الحاج حسن في مؤتمر صحفي إلى أن "أول مبدأ هو استمرار تأمين السوق بالمحروقات وتفادي اي ارباك، وثانيا تأمين الكهرباء من الدولة"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة لكهرباء الدولة ننتظر وصول الفيول العراقي، لكن بعد ان ينتهي، ماذا سيحصل. يجب ان نؤمن اعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان لنخفف الضغط على المازوت ونحن على ابواب موسم الشتاء".

وحيا الحاج حسن "القوى الامنية، ولو متأخرة، للقيام بحملة على المحتكرين وتوزيع المحروقات المخزنة"، معتبراً أن "هناك ضرورة لاستمرار هذه الحملة لملاحقة المحتكرين والمهربين ومصادرة المواد المخزنة، هناك ضرورة لاعتقال هؤلاء المحتكرين وسجنهم".

وشدد على "ضرورة ان تسرع الحكومة ب​البطاقة التمويلية​"، موضحاً أنه "مع ​رفع الدعم​ الذي يتم تدريجيا، يجب ان لا تتاخر البطاقة التمويلية، آن الأوان لصرفها، حتى ان قيمتها انخفضت، يجب ان توزع هذه البطاقة بشكل شفاف وواضح، مع التأكيد ان هناك من يسعى لمساندة اللبنانيين في معاناتهم وايجاد الحلول والتحية لهم. كما ان هناك من يسعى الى زيادة معاناة اللبنانيين ومنع ايجاد الحلول".

وحضر الاجتماع كل من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام لشركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير التنفيذي في شركة تاتش الخلوية شربل قرداحي، المدير العام لشركة ألفا الخلوية جاد ناصيف، المدير التنفيذي في شركة ألفا رفيق حداد.

         

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