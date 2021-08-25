حرائق تجتاح محميات بيئية في مقاطعة سانتا كروز شرق البلاد

موقع تابناك الإخباري_وأكد نائب وزير الدفاع المدني البوليفي خوان كارلوس كافيمونتيس الذي يشرف على مكافحة الحرائق في المنطقة، اليوم الثلاثاء، وجود قانون يمنع السلطات التنفيذية من طلب المساعدة من الدول المجاورة إلا في حال إعلان المناطق المعنية "منكوبة"، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت نحو 1800 عسكري ومروحيتين للمساعدة فى مكافحة الحرائق.

يذكر أنه لا يمكن إعلان المناطق "منكوبة" إلا بعد أن تستنفذ الحكومة الميزانية المُخصصة لمكافحة الحرائق.

ومنذ أيام ضربت عاصفة جوية شديدة بوليفيا، ومزقت سقف أحد المباني وأسقطت خطوط الكهرباء، بعد أن اجتاح البَرَد الغزير والأمطار شوارع مدينة ريبرالتا دون وقوع إصابات بين السكان، بينما تجتاح العواصف مناطق الشمال وأجزاء أخرى من بوليفيا، وسط انتشار فرق مكافحة الطوارئ.

كما تعرضت بوليفيا لحرائق، هذا العام، أتت على حوالي 150 ألف هكتار في مقاطعة سانتا كروز في بوليفيا، قرب الحدود مع البرازيل، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

وأفاد مسؤولون محليون بأن ارتفاع النيران زاد على 5 أمتار، فيما تجاوز ارتفاع أعمدة الدخان 40 مترا، مشيرين إلى أن منطقة سان ماتياس هي الأكثر تضررا من الحرائق التي تهدد محمية طبيعية.