الإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة سلالة "دلتا" بقطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء عن اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة سلالة كورونا الجديدة المتحورة "دلتا" في قطاع غزة.

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي بقطاع غزة، إنه تقرر اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة سلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد، حيث تم اتخاذ قرار بإلزام كافة موظفي القطاع العام بتلقي التطعيم.

وأوضح معروف أنه جرى تكليف الجهات الحكومية المختصة بإلزام أصحاب المهن الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها المؤسسات والوزارات الحكومية بتلقي اللقاح وفق سقف زمني محدد.

وبيّن أن وزارة الاقتصاد أخبرت كافة الغرف التجارية والاتحادات الصناعية وأصحاب المخابز والمجمعات التجارية بضرورة الانتهاء من تطعيم مقدمي الخدمات في كافة المؤسسات والمرافق حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر.

وذكر معروف أنه تم التعميم على كافة البلديات العاملة بالتعامل بالمثل مع كافة المهن المرخصة مع البلديات، مشيرًا إلى أن وزارة الحكم المحلي أقرت تخفيضًا بنسبة 10% لفاتورة شهرية واحدة للأسر التي حصلت على تطعيم، ويسري هذا الأمر على كافة البلديات العاملة في قطاع غزة.

وأضاف: ضمن جهود الحفاظ استمرار العملية التعليمية بشكلها الوجاهي؛ تم تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم لمتابعة التزام داخل المدارس بإجراءات السلامة والوقاية، كما تم الشروع بتطعيم طلبة المرحلة الثانوية من الصف 10-12.

وأشار معروف إلى أنه تم التأكيد على كافة الجهات الحكومية بضرورة متابعة تعزيز إجراءات السلامة والوقاية وفق البروتوكولات الصحية المقرة، والعمل بها منذ بداية الجائحة في كافة التجمعات بما يشمل صالات الأفراح وبيوت العزاء والأندية والمطاعم والأماكن السياحية.

وذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عززت من متابعة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية داخل المساجد، وأكدت على الفتاوى الصادرة بغزة، والعديد من المراجع الفقهية أن من يتخلف عن أخذ التطعيم هو آثم، "وإذا تسبب بنقل العدوى بالفيروس لأي شخص ووفاته فإنه يعتبر قاتل بالخطأ".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن هدف المرحلة المقبلة هو أن يصل التطعيم لكل مواطن للسيطرة على تطورات الحالة الوبائية، والمحافظة على استمرار كافة مظاهر الحياة بغزة واستمرار العملية التعليمية.

وأوضح البزم أنه في ضوء متابعة تطورات الحالة الوبائية من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل الداخلية وفي إطار مساندة وزارة الصحة وخاصة بعد اكتشاف سلسلة متطورة دلتا وانتشارها السريع في الآونة الأخيرة تم اتخاذ العديد من الإجراءات.

وأشار إلى أنه تم توجيه مباحث كورونا لتكثيف إجراءاتها وزيارتها الميدانية على كافة المرافق بغزة والتي تشهد التجمع مثل المخابز والمطاعم والأماكن السياحية والمولات والأسواق.

وبيّن أنه "من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية كاملة نظرًا لازدياد أعداد الإصابات واشتداد الخطورة، وبدأنا ذلك أمس الاثنين، وتم إبلاغهم رسميا بضرورة الالتزام الكامل وكل من لم يلتزم بإجراءات الوقاية سنتخذ إجراءات ضد تلك المؤسسة او المرفق".

ولفت إلى أن خلية الأزمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارتي الصحة والاقتصاد عقدت 3 اجتماعات متتالية ضمت ممثلين عن قطاع خاص وتجار وملابس وممثلين عن هيئة المطاعم والفنادق ومولات تجارية.

وأضاف "الآن يستمر الاجتماع خلية الأزمة معهم، وقد وضعناهم في صورة تطورات الحالة الوبائية، وأكدنا على اتخاذ كل إجراءات وقائية لازمة في كافة المرافق".

وبيّن البزم أنه يوجد قرار بتلقي كل من يقدم الخدمة للمواطنين التطعيم على الفور وهناك مهلة حتى 1-9 بأن يتلقى جميع العاملين بالقطاع الخاص التطعيم.

وأشار إلى أن كل منشأة لديها عاملين لم يتلقوا التطعيم سيتم اتخاذ إجراءات سريعة بحقهم قد تصل لإغلاق المنشأة، وفرض غرامات مالية، وتم وضع ممثلي هذه القطاعات بصورة القرار.

وأكد أن وزارة الداخلية رفعت الجهوزية لديها من أجل مساندة الصحة لتنفيذ إجراءات المتعلقة لمواجهة تطورات هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن شرطة المستشفيات تعمل على تنفيذ قرار الصحة بمنع الزيارات داخل المشافي، ومنع دخول المواطنين إلى المشافي دون ارتداء الكمامة.

وقال البزم "نعمل من أجل حماية مجتمعنا، وهذه الإجراءات نسعى ألاّ نصل للإغلاق لأنه يكلفنا غاليًا، ندعو المواطنين للتعامل مع هذه الإجراءات وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام وتحقيق التباعد".

وأردف "رسالتنا لكل أبناء شعبنا للمسارعة لتلقي التطعيم بشكل مباشر؛ فالتطعيم يحمي المجتمع، ويشكل مناعة جماعية للكل، ويساهم بشكل مباشر من حمايتك من الفيروس ويخفف الأضرار والأعراض الناتجة عن السلالات المتحورة، وهو فعال ومتوفر بكافة عيادات وزارة الصحة".

وشدد البزم على أن كل الشائعات التي تحاول التثبيط من التطعيم هي شائعات غير مبنية على أسس علمية، داعيًا "كافة أبناء شعبنا للمبادرة بتلقي التطعيم حتى نساهم بالحفاظ على حياة الناس وأرواحهم".



