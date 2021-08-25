ناظم: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.. وقمة بغداد تتويج لجهودنا الدبلوماسية

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة، حسن ناظم، إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

موقع تابناك الإخباري_وقال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

واضاف: موقف الحكومة من الانتخابات المقبلة ثابت ومع اجرائها في موعدها المحدد ولارجعة عن موعد اجرائها مع تسهيل عمل المفوضية وتلبية احتياجاتها.

وتابع ان "اللجنة الخاصة بالتواصل مع القوى السياسية المنسحبة لازالت مستمرة بعملها وكذلك الكاظمي بتواصله مع هذه القوى والتي ستفرز نتائج ايجابية قريبا".

وبين ناظم ان "القادة الامنيين يرفعون تطمينات على إجراء الانتخابات بموعدها وباجواء امنة ونزيهة. والعراق نجح باجراء انتخابات سابقة بظروف اصعب من هذه الظروف وسننجح باجرائها".

واكد ناظم ان قمة بغداد لدول الجوار المقرر عقدها السبت المقبل هي تتويج لجهود العراق الدبلوماسية والتي لاقت قبولا اقليميا ودوليا. وقال ان المؤتمر سيشهد حضورا مميزا لدول الجوار ومن فرنسا.

واردف ان زيارات رؤساء وزراء الخارجية واخرها الكويت والتي كانت زيارة مهمة ضمن خطط الحكومة وعملها السياسي هي امتداد لزيارات اقليمية ودولية سابقة وهو جزء من عمل الدولة الدبلوماسي.

واوضح ان الزيارة الى الكويت افرزت بدءا للجان الفنية المشتركة من اجل وضع جداول للمشاريع المهمة.

واشار الى ان مجلس الوزراء ناقش مشروع لتعديل تسمية وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مبينا ان الامر ليس بتغيير التسمية فقط وانما العمل على تطبيق الطاقة المتجددة وسيتم إحالة القانون الخاص به الى البرلمان.

وقال ناظم: المجلس وافق على تأسيس الشركة العامة لكهرباء الفرات الأوسط والموافقة على اقرار مراحل صيانة شبكات الكهرباء مع شركة (GE) الامريكية لمدة 5 سنوات. والموافقة على طلب وزارة النفط لتأسيس شركة البصرة للطاقة بحقل الرميلة العملاق.

وتابع: الموقف الكهربائي مستقر رغم التهديدات وتفجيرات الابراج والتي تقوم كوادر الوزارة باصلاحها فورا بدعم كامل من الحكومة لاستمرارية زيادة الانتاج وبنسب مرتفعة.