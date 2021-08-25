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وسائل إعلام تنقل عن مسؤول رفيع في حزب الله نفيه حصول لقاء مصري أمني مع حزب الله

نقلت وسائل إعلام لبنانية نفي مسؤول رفيع في حزب الله صحة ما نقله موقع انتلجنس أونلاين عن لقاء مصري أمني مع حزب الله.
رمز الخبر: ۵۶۰۶۸
تأريخ النشر: 24 August 2021

وقالت وسائل الإعلام إن المسؤول الرفيع أكد لها أن وزير المخابرات المصرية عباس كامل عباس كامل لم يلتق أي قيادي في حزب الله، وأن "الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً ووزير المخابرات المصري لم يزر الضاحية".

وقال موقع انتلجنس اونلاين المختص بمجال الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، إن وزير المخابرات المصرية عباس كامل، التقى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ورئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الموقع، أن عباس كامل، أكّد لقيادة حزب الله استعداد مصر للعمل كضامن لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن مدير المخابرات المصرية بحث علاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية، والأزمة في لبنان، والوضع السوري.

وأشار الموقع، إلى أن اللقاء عقد في 12 آب/أغسطس الحالي، سبقه لقاء آخر في 10 تموز/يوليو الماضي، لافتاً إلى أن سفير مصر في لبنان، مهد للزيارة باجتماعات مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا.

وقال انتلجنس اونلاين إن "مصر ترى أن استراتجيتها الجديدة، باجراء محادثات مع حزب الله، ستكون مفيدة وستساعد في إبقاء المواجهة بعيدة عن غزة"، بحسب الموقع.

ولفت الموقع المختص في مجال الاستخبارات، إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمصر وضعها عباس كامل، بمشاركة معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، وفايز أبو النجا، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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