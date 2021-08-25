آلاف المتظاهرين يطلقون تحركات لمكافحة التغيرات المناخية في لندن

أطلق الآلاف من المدافعين عن البيئة من مجموعة "إكستينكشن ريبيليون" في لندن، تظاهرات تستمر لأسبوعين لمطالبة الحكومات بالتحرك العاجل لمكافحة التغيرات المناخية.

موقع تابناك الإخباري_ورفع المتظاهرون أعلاماً ولافتات تحمل شعارات "كوكب الأرض قبل الربح" وتوجهوا إلى ميدان الطرف الأغر وسط العاصمة حيث كان من المقرر إلقاء كلمات.

ووسط انتشار أمني كثيف قطع البعض الشوارع المؤدية إلى الميدان حيث وضع آخرون طاولة عملاقة عليها لافتة تدعو القادة والمواطنين أيضاً إلى المفاوضات من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وقال المشاركون في بيان "مع الفيضانات والحرائق والمجاعات التي يشهدها العالم من الواضح أن تغير المناخ واقع قائم وأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدين للجميع كلمتهم حول أكبر أزمة في عصرنا".

ويطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف جميع الاستثمارات في الوقود الأحفوري بينما من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو باسكتلندا في تشرين الثاني المقبل.

وسبق أن نفذت مجموعة "إكستينكشن ريبيليون" في عام 2019 سلسلة من التحركات في المملكة المتحدة والعالم وبعد مداهمات في مركز لندن المالي حظرت الشرطة الاحتجاجات في العاصمة البريطانية واعتقلت 1828 شخصاً في عشرة أيام.