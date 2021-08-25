النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۷مشاهدات
‍ پ

آلاف المتظاهرين يطلقون تحركات لمكافحة التغيرات المناخية في لندن

أطلق الآلاف من المدافعين عن البيئة من مجموعة "إكستينكشن ريبيليون" في لندن، تظاهرات تستمر لأسبوعين لمطالبة الحكومات بالتحرك العاجل لمكافحة التغيرات المناخية.
رمز الخبر: ۵۶۰۶۵
تأريخ النشر: 24 August 2021

آلاف المتظاهرين يطلقون تحركات لمكافحة التغيرات المناخية في لندن

موقع تابناك الإخباري_ورفع المتظاهرون أعلاماً ولافتات تحمل شعارات "كوكب الأرض قبل الربح" وتوجهوا إلى ميدان الطرف الأغر وسط العاصمة حيث كان من المقرر إلقاء كلمات.

ووسط انتشار أمني كثيف قطع البعض الشوارع المؤدية إلى الميدان حيث وضع آخرون طاولة عملاقة عليها لافتة تدعو القادة والمواطنين أيضاً إلى المفاوضات من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وقال المشاركون في بيان "مع الفيضانات والحرائق والمجاعات التي يشهدها العالم من الواضح أن تغير المناخ واقع قائم وأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكدين للجميع كلمتهم حول أكبر أزمة في عصرنا".

ويطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف جميع الاستثمارات في الوقود الأحفوري بينما من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو باسكتلندا في تشرين الثاني المقبل.

وسبق أن نفذت مجموعة "إكستينكشن ريبيليون" في عام 2019 سلسلة من التحركات في المملكة المتحدة والعالم وبعد مداهمات في مركز لندن المالي حظرت الشرطة الاحتجاجات في العاصمة البريطانية واعتقلت 1828 شخصاً في عشرة أيام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محاولات الطرف الأمريكي لتبرير تصرفاته في سوريا تبدو محرجة
بايدن: نتجه لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان في نهاية آب/أغسطس
هيئة الاعلام والاتصالات تقيم حفل اطلاق المرحلة التشغيلية لتزويد المدارس بالانترنت
افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو
جماهير حاشدة في تشييع جثمان الشهيد الفتى عماد حشاش في نابلس
وزير الدفاع يشرف على عملية تدمير "أهداف إرهابية" شمالي العراق
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 آب/ أغسطس
اعتصام تضامني مع الأسرى الإداريين في رام الله بالضفة الغربية
أردوغان: الدخل القومي سيتجاوز تريليون دولار قريبا
ميركل عقب قمة مجموعة السبع: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول
انطلاق مسابقات الغطس في ميناء كوناراك ضمن الألعاب العسكرية الدولية
صباغ: دمشق تواصل جهود عودة اللاجئين إلى وطنهم رغم العرقلة والتضليل الإعلامي
وقفة لشركة النفط أمام مبنى الامم المتحدة احتجاجا على احتجاز قوى التحالف السعودي 4 سفن نفطية
ترودو عقب مجموعة السبع: القوات الكندية مستعدة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس
سعيد: البرلمان خطر على الدولة وبعض اللوبيات ما زالت تُمارس جريمة تجويع الشعب التونسي
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة
أمريكا تسعى لضرب استقرار العراق منها تأجيل الانتخابات
حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر تعزيزًا لأمن البلدين
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي
لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم
اليونيسيف : طفل يمني يموت في كل عشر دقائق نتيجة الجوع والامراض
الخارجية الإيرانية تدعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة جندي على حدود غزة
توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين إيران واليابان
مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة تجري في غضون الاشهر القادمة
الإمام الخامنئي يعزي بوفاة العالم محمد رضا حكيمي
استشهاد الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم
لعمامرة يعلن قطع العلاقات مع المغرب بسبب تحالفها مع الكيان الإسرائيلي ضد بلاده
اسلام آباد تدعو المجتمع الدولي للحوار مع طالبان