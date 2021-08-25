النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۵مشاهدات
‍ پ

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح لقاح "فايزر-بيونتيك" ترخيصًا دائمًا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أمس الاثنين، موافقتها الكاملة على لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.
رمز الخبر: ۵۶۰۶۲
تأريخ النشر: 24 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ويعدّ هذا أول لقاح ضد فيروس كورونا تتم الموافقة عليه بالكامل وليس للاستخدام الطارئ فقط من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، في بيان أمس الاثنين، إن "اللقاح عُرف باسم فايزر-بيونتيك، وسيتم تسويقه الآن باسم كوميرناتي، لوقاية الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا من مرض كوفيد-19".

وتم ترخيص لقاح "فايزر-بيونتيك" للاستخدام في حالات الطوارئ بأمريكا منذ منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وما فوق.

وفي أيار/مايو، تم تمديد التفويض لمن هم في سن 12 عامًا وما فوق.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن "اللقاح لا يزال متاحًا أيضًا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ، بما في ذلك للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا و15 عامًا، ولتقديم جرعة ثالثة للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة".

ومن بين أكثر من 170 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، تلقى أكثر من 92 مليون شخص لقاح "فايزر-بيونتيك".

وتتقدم شركة مودرنا للحصول على الموافقة الكاملة للقاح ضد كوفيد-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

ولم تتقدم شركة "جونسون آند جونسون" حتى الآن للحصول على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحها.

ودفع بعض الخبراء إدارة الغذاء والدواء إلى الموافقة على اللقاحات بسرعة، لأن القيام بذلك قد يساعد في مكافحة التردد في تلقي اللقاح.

وتأتي الموافقة الكاملة على جرعات كورونا بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط تقديم جرعات معززة للبالغين الذين تم تطعيمهم اعتبارًا من 20 سبتمبر/ أيلول، وفي انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء وتوصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وحتى الآن، يعد لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا متاحًا للأفراد الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر في الولايات المتحدة.

وتتوقع فايزر أن تحصل على بيانات تجريبية للقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

وقالت الشركة أيضًا إن البيانات الخاصة بالأطفال الأصغر سنًا، والذين تتراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، قد تكون متاحة بعد فترة قصيرة.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محاولات الطرف الأمريكي لتبرير تصرفاته في سوريا تبدو محرجة
بايدن: نتجه لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان في نهاية آب/أغسطس
هيئة الاعلام والاتصالات تقيم حفل اطلاق المرحلة التشغيلية لتزويد المدارس بالانترنت
افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو
جماهير حاشدة في تشييع جثمان الشهيد الفتى عماد حشاش في نابلس
وزير الدفاع يشرف على عملية تدمير "أهداف إرهابية" شمالي العراق
جونسون: مجموعة السبع تتفق على ضرورة سماح طالبان للأفغان بالمغادرة بعد 31 آب/ أغسطس
اعتصام تضامني مع الأسرى الإداريين في رام الله بالضفة الغربية
أردوغان: الدخل القومي سيتجاوز تريليون دولار قريبا
ميركل عقب قمة مجموعة السبع: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول
انطلاق مسابقات الغطس في ميناء كوناراك ضمن الألعاب العسكرية الدولية
صباغ: دمشق تواصل جهود عودة اللاجئين إلى وطنهم رغم العرقلة والتضليل الإعلامي
وقفة لشركة النفط أمام مبنى الامم المتحدة احتجاجا على احتجاز قوى التحالف السعودي 4 سفن نفطية
ترودو عقب مجموعة السبع: القوات الكندية مستعدة للبقاء في أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/ أغسطس
سعيد: البرلمان خطر على الدولة وبعض اللوبيات ما زالت تُمارس جريمة تجويع الشعب التونسي
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة
أمريكا تسعى لضرب استقرار العراق منها تأجيل الانتخابات
حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر تعزيزًا لأمن البلدين
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي
لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم
اليونيسيف : طفل يمني يموت في كل عشر دقائق نتيجة الجوع والامراض
الخارجية الإيرانية تدعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة جندي على حدود غزة
توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين إيران واليابان
مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة تجري في غضون الاشهر القادمة
الإمام الخامنئي يعزي بوفاة العالم محمد رضا حكيمي
استشهاد الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم
لعمامرة يعلن قطع العلاقات مع المغرب بسبب تحالفها مع الكيان الإسرائيلي ضد بلاده
اسلام آباد تدعو المجتمع الدولي للحوار مع طالبان