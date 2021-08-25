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النرويج تقدّم 6 ملايين يورو لمشروع دعم الأسر السودانية "ثمرات"

أعلنت النرويج عن تقديم 6 ملايين يورو لمشروع دعم الأسر السودانية "ثمرات"
رمز الخبر: ۵۶۰۶۱
تأريخ النشر: 24 August 2021

موقع تابناك الإخباري:جاء ذلك خلال لقاء بين وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، مع وزير التنمية الدولية النرويجي داج إنج بوليستين، في الخرطوم يوم أمس الاثنين.

وأشاد إبراهيم بالعلاقات المتميزة بين السودان والنرويج، مشيرًا إلى أن النرويج لعبت دورًا مهمًا في تحقيق اتفاقية السلام في جوبا.

وأوضح أن النرويج قدمت دعمًا إضافيًا لبرنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات"، إضافة إلى دعمها للسودان في مجموعة الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، ومساندته في المنتديات الدولية.

وثمّن وزير المالية السوداني دور النوريج الكبير في عملية إعفاء ديون السودان، معربًا عن شكره لجهود الحكومة النرويجية على مختلف المستويات.

من جانبه، أكد وزير التنمية الدولية النرويجي، أنهم بصدد التعرف على الإنجازات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية واحتياجات الفترة القادمة، بالإضافة إلى الوقوف على الخطوات التي تمت في برنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات" كواحد من البرامج التي تنفذها الحكومة الانتقالية.

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