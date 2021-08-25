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المفوضية تجري عملية محاكاة جديدة بالمحافظات استعدادًا للانتخابات

أجرت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الاثنين، عملية المحاكاة في عدد من المحافظات استعدادًا للانتخابات العامة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
رمز الخبر: ۵۶۰۶۰
تأريخ النشر: 24 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان، محمد هليجي، إن "عملية المحاكاة شهدت حضور منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات حيث تمت عملية انتخابات مصغرة وبجميع خطواتها من التأكيد على وجود اسم الناخب والتصويت على اسم المرشح وايضا تحبير اصبع الناخب"، مبينًا أن "هذه المحاكة تجري للمرة الثانية في مفوضية انتخابات ميسان بهدف جعل جميع الامور الفنية جاهزة ليوم الانتخابات في 10 تشرين الأول القادم".

بدوره، أشار مدير مكتب مفوضية الانتخابات في بابل كفاح خضير حسن، الى أن "عملية الاقتراع التجريبي انطلقت صباح اليوم بمشاركة جميع المحطات ومراكز التسجيل المنتشرة في عموم المحافظة اذ تمت إضافة بعض التقنيات الحديثة على جهاز الاقتراع مما يساهم بشكل كبير في تقليل التزوير وتيسير عملية العد والفرز".

من جهته أكد مدير مكتب المفوضية في صلاح الدين حامد خلف غنام، أن "عملية المحاكاة شهدت حضور الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وكوادر المفوضية التي أجرت عملية انتخابات مصغرة وبجميع خطواتها وللمرة الثانية استعدادا للانتخابات العامة".

وفي كربلاء، قال مدير مكتب كربلاء الانتخابي علي الحديدي، "إن المحاكاة جرت بوجود الشركات الفاحصة والمصنعة للاجهزة؛ اجهزة البيكوز والسيكوز واجهزة التحقق، الهدف منها الوقوف على اهم المشاكل الفنية الخاصة بتلك الاجهزة".

وأوضح المعاون الفني للمفوضية في الأنباء، أن العملية تمت بشكل إيجابي دون حدوث اي مشاكل أو معوقات في الأجهزة الخاصة بعملية الاقتراع.

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