طهران تنفي اختطاف طائرة أوكرانية في مطار كابل والتوجه بها إلى إيران

نفى رئيس منظمة الطيران الإيرانية محمد حسن ذبیخش صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران.

موقع تابناك الإخباري_وقال المسؤول الإيراني إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف، مؤكدًا أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، أن طهران ستنشر "وثائق مغادرة هذه الطائرة من مطار مشهد وهبوطها في مطار كييف".

وتلى النفي الإيراني تصريحٌ من الجانب الأوكراني، أعلنت من خلاله كييف نفيها لإختطاف أي طائرة إجلاء أوكرانية في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الاوكرانية إنه لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو في اي مكان آخر.

وكان نائب وزير الخارجية الاوكراني أكد صباح اليوم، اختطاف طائرة إجلاء أوكرانية من أفغانستان الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنها توجهت إلى إيران.