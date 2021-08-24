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استشهاد الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة.
رمز الخبر: ۵۶۰۵۴
تأريخ النشر: 24 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، استشهاد الفتى عماد حشاش (16 عامًا) في مخيم بلاطة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، ودارت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والشبان، أُصيب خلالها الفتى عماد حشاش في رأسه، وحاول المسعفون إنقاذ حياته ونقلوه إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وأعلن هناك عن استشهاده.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة عماد زكي الطيراوي أن الفتى عماد حشاش، أستشهد بعد إصابته برصاصة بالرأس من قبل جنود الاحتلال، حيث نقل إلى المستشفى وقد أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وأوضح الطيراوي أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم من ثلاثة محاور، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وعدد من المسلحين داخل المخيم.

ولتبرير إطلاق النار من قبل جندي إسرائيلي صوب الفتى حشاش وقتله، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "خلال عملية لقوات الجيش لاعتقال مطلوب فلسطيني في مخيم بلاطة، تعرضت القوات لإطلاق نار حية من أسطح المباني، حيث رد الجنود بإطلاق نيرانهم نحو مصادر النيران".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه "اندلعت مواجهات شملت القاء الحجارة الأجسام المختلفة نحو القوات من أسطح مباني مجاورة، حيث رصدت القوات مشتبها به يمسك بيديْه جسما كبيرا محاولا القائه على جندي كان يقف تحت المبنى. ورد أحد الجنود بإطلاق النار نحو المشتبه به ورصد إصابته".

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