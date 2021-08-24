وزير خارجية باكستان يؤكد على اهمية التعاون مع ايران لارساء السلام في افغانستان

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي على اهمية التشاور مع ايران وأهميتها كلاعب اقليمي بهدف تعزيز التعاون من أجل إرساء السلام في افغانستان.

وقال شاه محمود قریشي، في تصريحه يوم الاثنين عشية جولة إقليمية يعتزم القيام بها في آسيا الوسطى وايران، إنه لايمكن لبلدان الجوار والقريبة التغاضي عن ارساء السلام في افغانستان.

واضاف: إن اسلام اباد تسعى لتحقيق إجماع إقليمي وأؤكد على أولوية دور بلدان الجوار في دعم السلام والاستقرار بافغانستان.

واشار قريشي الى جولته الاقليمية التي تشمل زيارة ايران وطاجيكستان وتركمانستان واوزبكستان، موضحاً: نريد مشاركة جميع الفصائل الافغانية في تشكيل حكومة وطنية وشاملة.

ونفى صحة ماتردد عن اعتزامه زيارة افغانستان سراً، عادّاً بعض وسائل الاعلام في شبه القارة تسعى لاثارة الاجواء بهدف عرقلة مساعي بلدان الجوار الرامية لمساعدة افغانستان.

ونوه قريشي: إننا باعتبارنا بلدان جوار مباشر لافغانستان ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار مساعي الاطراف المناوئة وأعداء السلام لان العناصر التخريبية تسعى لتقويض هذه الجهود.