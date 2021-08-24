النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۴مشاهدات
‍ پ
قائد الحرس الثوري:

لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم

لقد تمت متابعة مسالة الحصول على اللقاح من الدول الموثوقة وفي ذات الوقت العمل على الانتاج الداخلي للقاح، حيث اثمرت هذه الجهود عن النتيجة اللازمة.
رمز الخبر: ۵۶۰۴۸
تأريخ النشر: 24 August 2021

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا لا نثق بالاعداء ولا يمكننا ان نسلم صحة المجتمع بيد اعداء يعتبرون استخدام الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم.

وقال اللواء سلامي في تصريحه يوم الاثنين خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في اصفهان والتنسيق لتنفيذ مشروع "الشهيد سليماني" لمكافحة الفيروس: ان ايران تختلف عن جميع دول العالم من حيث انها تواجه مرض كورونا فضلا عن الحظر العالمي الظالم المفروض عليها.

واضاف: انه لو اضفنا الى الحظر العالمي الظالم ومرض كورونا، حربا نفسية ضروسا تمارس ضدنا، نشاهد الفرق بين بلادنا ودول العالم الاخرى.

واشار الى اننا وبسبب الحظر لا يمكننا الاستفادة من التداول المالي والنقدي حتى لشراء الادوية والحاجات الحيوية واضاف: انه وفي ذروة المرض لم يتم ترك اي مريض في البلاد خلف ابواب المستشفيات كما لم يتم ترك اي مريض بسبب الفقر المعيشي.

وتابع القائد العام للحرس الثوري: لقد اراد الكثيرون بان نمد ايدينا نحو الاعداء في ظروف المرض في حين اننا لا نثق بهم ولا يمكننا ان نسلم صحة المجتمع لاعداء يعد استخدام الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم في مواجهة خصومهم.

واعتبر اللواء سلامي فرض الشلل علينا بانه يشكل الامل الاساس للاعداء واضاف: انه علينا في ظروف كورونا ايضا دعم صحة المجتمع وفق مبدا العزة والاستقلال والثقة وهو الامر الذي تحقق.

وتابع القائد العام لحرس الثورة: لقد تمت متابعة مسالة الحصول على اللقاح من الدول الموثوقة وفي ذات الوقت العمل على الانتاج الداخلي للقاح، حيث اثمرت هذه الجهود عن النتيجة اللازمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استشهاد الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم
حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر تعزيزًا لأمن البلدين
الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة جندي على حدود غزة
وزير خارجية باكستان يؤكد على اهمية التعاون مع ايران لارساء السلام في افغانستان
مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة تجري في غضون الاشهر القادمة
لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم
استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة
أمريكا تسعى لضرب استقرار العراق منها تأجيل الانتخابات
توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين إيران واليابان
الخارجية الإيرانية تدعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
اليونيسيف : طفل يمني يموت في كل عشر دقائق نتيجة الجوع والامراض
الإمام الخامنئي يعزي بوفاة العالم محمد رضا حكيمي
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
الكاظمي يبحث مع أمير الكويت مجموعة قضايا مشتركة ويدعوه لحضور قمة بغداد
ميركل: الغاز الروسي يجب ألا يستخدم سلاحا ضد أوكرانيا
الجيش الأميركي يجهز الخيام للنازحين الأفغان في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا
الجهاد الإسلامي: المنطقة لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه
حماس: يراد للبنان أن ينشغل بهمومه الاقتصادية والحياتية الداخلية
الجبهة الشعبية: من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال المقاومة حتى إزالة الاحتلال
اليمنيون يواصلون تقديم التبرعات للشعب الفلسطيني ضمن حملة "القدس أقرب"
الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي أن العراق ماض في إجراء الانتخابات بموعدها
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة صفا جرادات من الخليل بعد 6 أشهر من الاعتقال
السعودية تأمل من "طالبان" وكافة الأطراف الأفغانية العمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد
الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة
"طالبان" ترسل مئات من مقاتليها إلى معقل أحمد مسعود في وادي بنجشير
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر تعزيزًا لأمن البلدين
استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة