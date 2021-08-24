لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم

لقد تمت متابعة مسالة الحصول على اللقاح من الدول الموثوقة وفي ذات الوقت العمل على الانتاج الداخلي للقاح، حيث اثمرت هذه الجهود عن النتيجة اللازمة.

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا لا نثق بالاعداء ولا يمكننا ان نسلم صحة المجتمع بيد اعداء يعتبرون استخدام الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم.

وقال اللواء سلامي في تصريحه يوم الاثنين خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في اصفهان والتنسيق لتنفيذ مشروع "الشهيد سليماني" لمكافحة الفيروس: ان ايران تختلف عن جميع دول العالم من حيث انها تواجه مرض كورونا فضلا عن الحظر العالمي الظالم المفروض عليها.

واضاف: انه لو اضفنا الى الحظر العالمي الظالم ومرض كورونا، حربا نفسية ضروسا تمارس ضدنا، نشاهد الفرق بين بلادنا ودول العالم الاخرى.

واشار الى اننا وبسبب الحظر لا يمكننا الاستفادة من التداول المالي والنقدي حتى لشراء الادوية والحاجات الحيوية واضاف: انه وفي ذروة المرض لم يتم ترك اي مريض في البلاد خلف ابواب المستشفيات كما لم يتم ترك اي مريض بسبب الفقر المعيشي.

وتابع القائد العام للحرس الثوري: لقد اراد الكثيرون بان نمد ايدينا نحو الاعداء في ظروف المرض في حين اننا لا نثق بهم ولا يمكننا ان نسلم صحة المجتمع لاعداء يعد استخدام الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم في مواجهة خصومهم.

واعتبر اللواء سلامي فرض الشلل علينا بانه يشكل الامل الاساس للاعداء واضاف: انه علينا في ظروف كورونا ايضا دعم صحة المجتمع وفق مبدا العزة والاستقلال والثقة وهو الامر الذي تحقق.

وتابع القائد العام لحرس الثورة: لقد تمت متابعة مسالة الحصول على اللقاح من الدول الموثوقة وفي ذات الوقت العمل على الانتاج الداخلي للقاح، حيث اثمرت هذه الجهود عن النتيجة اللازمة.