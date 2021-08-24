استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي استهدف أرضا زراعية بمنطقة السودة شرق حي الزيتون شرقي غزة.

أغارت طائرات الاحتلال الليلة الماضية على عدة مواقع لفصائل المقاومة في قطاع غزة.

ویذکر انه أفاد شهود عيان بان طائرات الاحتلال استهدفت مواقع للمقاومة وعدة أراضي زراعية في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي خانيونس، استهدفت طائرات الاحتلال موقع القادسية التابع للمقاومة غرب المدينة، وشرق المدينة.

كما قصفت طائرات التجسس والطيران الحربي على أرض زراعية بالقرب من منطقة الفخاري.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي استهدف أرضا زراعية بمنطقة السودة شرق حي الزيتون شرقي غزة.

وشنت الطائرات المعادية عدة غارات على أرض زراعية بالقرب من المقبرة الشرقية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالإضافة لاستهداف موقع عسقلان غرب بيت لاهيا شمال القطاع.