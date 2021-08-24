الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مناطق في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تطلق مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء القطاع.

موقع تابناك الإخباري_شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة جنوب قطاع غزة. كما استهدف الاحتلال موقع القادسية غرب خانيونس، وشرق حي الزيتون في القطاع.

وهاجمت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية أخرى في منطقة الفخاري جنوب مدينة خانيونس، على عدة مرات، فيما نجت مجموعة من المواطنين كانت بالمنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية وموقعًا للمقاومة بالقرب من مقبرة الشهداء شرق جباليا شمال قطاع غزة.

من جهتها، أطلقت المقاومة الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن القصف يأتي ردًا على إطلاق بالونات حارقة من غزة ما تسبب باندلاع عدة حرائق.