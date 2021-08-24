النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مناطق في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تطلق مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء القطاع.
رمز الخبر: ۵۶۰۴۰
تأريخ النشر: 24 August 2021

موقع تابناك الإخباري_شنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة جنوب قطاع غزة. كما استهدف الاحتلال موقع القادسية غرب خانيونس، وشرق حي الزيتون في القطاع.

وهاجمت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية أخرى في منطقة الفخاري جنوب مدينة خانيونس، على عدة مرات، فيما نجت مجموعة من المواطنين كانت بالمنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية وموقعًا للمقاومة بالقرب من مقبرة الشهداء شرق جباليا شمال قطاع غزة.

من جهتها، أطلقت المقاومة الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن القصف يأتي ردًا على إطلاق بالونات حارقة من غزة ما تسبب باندلاع عدة حرائق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
استشهاد الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة بنابلس فجر اليوم
حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر تعزيزًا لأمن البلدين
الأردن يوافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مثيرة حول حادثة إصابة جندي على حدود غزة
وزير خارجية باكستان يؤكد على اهمية التعاون مع ايران لارساء السلام في افغانستان
مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة تجري في غضون الاشهر القادمة
لا نثق باعداء يعتبرون الاسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم
استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة
أمريكا تسعى لضرب استقرار العراق منها تأجيل الانتخابات
توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين إيران واليابان
الخارجية الإيرانية تدعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
اليونيسيف : طفل يمني يموت في كل عشر دقائق نتيجة الجوع والامراض
الإمام الخامنئي يعزي بوفاة العالم محمد رضا حكيمي
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
الكاظمي يبحث مع أمير الكويت مجموعة قضايا مشتركة ويدعوه لحضور قمة بغداد
ميركل: الغاز الروسي يجب ألا يستخدم سلاحا ضد أوكرانيا
الجيش الأميركي يجهز الخيام للنازحين الأفغان في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا
الجهاد الإسلامي: المنطقة لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه
حماس: يراد للبنان أن ينشغل بهمومه الاقتصادية والحياتية الداخلية
الجبهة الشعبية: من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال المقاومة حتى إزالة الاحتلال
اليمنيون يواصلون تقديم التبرعات للشعب الفلسطيني ضمن حملة "القدس أقرب"
الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي أن العراق ماض في إجراء الانتخابات بموعدها
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة صفا جرادات من الخليل بعد 6 أشهر من الاعتقال
السعودية تأمل من "طالبان" وكافة الأطراف الأفغانية العمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد
الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة
"طالبان" ترسل مئات من مقاتليها إلى معقل أحمد مسعود في وادي بنجشير
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
حريصون على مواصلة التنسيق مع الجزائر تعزيزًا لأمن البلدين
استهداف صهيوني ليلا على قطاع غزة