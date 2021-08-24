الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي أن العراق ماض في إجراء الانتخابات بموعدها

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ​المقبل.

موقع تابناك الإخباري_وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الكاظمي، التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي وصلها في وقت مبكر من صباح اليوم".

وعبّر الكاظمي، عن "تطلّع العراق حكومةً وشعباً، إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات"، مبيّناً أن "العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي، والتأثير الإيجابي في المنطقة".

وشدّد، على "الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا".

وأكّد، خلال حديثه، أن "العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات؛ استجابةً لإرادة العراقيين، ولأجل أن تكون نتائج الانتخابات المعبّر الحقيقي عن إرادتهم".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن "مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق، وإن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه"، معبّراً عن "أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية".