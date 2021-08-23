الجهاد الإسلامي: المنطقة لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه

تصريح خاص/تابناك_رأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في استهداف المتظاهرين الفلسطينيين يوم أمس السبت على حدود غزة "تصعيد قام به العدو الصهيوني نتيجة فشله في كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

واوضح المدلل أن الاحتلال الإسرائيلي "أغاظه هذا الحشد الجماهيري الرافض لاستمرار عدوانه ضد أهلنا في القدس وفي الضفة الغربية واستمرار هذا الحصار على أهلنا في قطاع غزة"، محملا إياه "المسؤولية كاملة عن أي تصعيد أو أي خلط للأوراق في المنطقة".

وطالب القيادي في الجهاد الإسلامي الوسطاء "بأن يتدخلوا للضغط على العدو الصهيوني لوقف هذا العدوان وإلا فإن المنطقة بأسرها لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه".