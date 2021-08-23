،لبنان..1173 إصابة جديدة وثلاث وفيات بكورونا اليوم

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد،​ تسجيل 1173 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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موقع تابناك الإخباري_وأشارت الصحة اللبنانية فى التقرير اليومى حول الحالة الوبائية، إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/ فبراير 2020، ارتفع إلى 592156.

وأضافت الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 1135 إصابة بين المقيمين و38 حالة بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8011.

وتعد حصيلة اليوم استمرار لارتفاع الإصابات، مع دخول البلاد موجة وبائية جديدة.

ورصد لبنان مؤخرا وصول المتحور دلتا، وترتفع حصيلة الإصابات اليومية بشكل مستمر، ما يمثل موجة جديدة للوباء، في ظل استفحال الازمة الاقتصادية التي أنهكت القطاع الصحي مع سائر القطاعات.