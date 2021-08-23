هدم منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم

هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة ووحداتها الخاصة، منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم، بذريعة "البناء دون ترخيص"، صباح اليوم الأحد، علما أن لجان البناء لدى الاحتلال أصدرت إخطارات قبل عدة أشهر بهدم عشرات المنشآت.

موقع تابناك الإخباري_ومنذ ساعات الصباح الباكر، داهمت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة منطقة سويسة ووادي الحرمية وواد ملحم في أم الفحم، وقامت بإغلاق المنطقة وحصارها وفرضت طوقا عليها، وقامت بهدم خمسة منازل ومنشآت وتم تغريم أصحابها، بضمنها هدم لمنزلين تعود لعائلة جبارين، كما تم هدم مجمع ومنشأة تجارية قيد الإنشاء.

ومنعت الشرطة السكان وأصحاب المنازل والمنشآت من التوافد إلى المنطقة التي طالها الهدم، ووفرت الحماية لعشرات الجرافات والمجنزرات التي شرعت بتنفيذ الهدم.

وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية، قرارات هدم لبيوت قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم، وشملت القرارات والإخطارات 25 منزلا قيد الإنشاء في سويسة ووادي الحرمية.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان البناء والتنظيم على استصدار التراخيص لمنازل الفلسطينيين وتسارع في الهدم.

ويستمر هدم المنازل العربية في الكيان رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يجمد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

واستنكرت بلدية أم الفحم قيام آليات هندسية تابعة للجنة التنظيم اللوائية حيفا والرقابة القطرية محروسة بقوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الأحد، بهدم بيوت تابعة للمواطنين خالد فهمي جبارين وجابر عثمان جبارين، في منطقة وادي الحرامية وسويسة وواد ملحم، بحجة البناء غير المرخص.



