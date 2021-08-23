النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۳مشاهدات
‍ پ

هدم منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم

هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة ووحداتها الخاصة، منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم، بذريعة "البناء دون ترخيص"، صباح اليوم الأحد، علما أن لجان البناء لدى الاحتلال أصدرت إخطارات قبل عدة أشهر بهدم عشرات المنشآت.
رمز الخبر: ۵۶۰۲۰
تأريخ النشر: 22 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ومنذ ساعات الصباح الباكر، داهمت الشرطة معززة بالوحدات الخاصة منطقة سويسة ووادي الحرمية وواد ملحم في أم الفحم، وقامت بإغلاق المنطقة وحصارها وفرضت طوقا عليها، وقامت بهدم خمسة منازل ومنشآت وتم تغريم أصحابها، بضمنها هدم لمنزلين تعود لعائلة جبارين، كما تم هدم مجمع ومنشأة تجارية قيد الإنشاء.

ومنعت الشرطة السكان وأصحاب المنازل والمنشآت من التوافد إلى المنطقة التي طالها الهدم، ووفرت الحماية لعشرات الجرافات والمجنزرات التي شرعت بتنفيذ الهدم.

وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية، قرارات هدم لبيوت قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم، وشملت القرارات والإخطارات 25 منزلا قيد الإنشاء في سويسة ووادي الحرمية.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان البناء والتنظيم على استصدار التراخيص لمنازل الفلسطينيين وتسارع في الهدم.

ويستمر هدم المنازل العربية في الكيان رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يجمد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

واستنكرت بلدية أم الفحم قيام آليات هندسية تابعة للجنة التنظيم اللوائية حيفا والرقابة القطرية محروسة بقوات كبيرة من الشرطة، صباح اليوم الأحد، بهدم بيوت تابعة للمواطنين خالد فهمي جبارين وجابر عثمان جبارين، في منطقة وادي الحرامية وسويسة وواد ملحم، بحجة البناء غير المرخص.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة
السعودية تأمل من "طالبان" وكافة الأطراف الأفغانية العمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد
"طالبان" ترسل مئات من مقاتليها إلى معقل أحمد مسعود في وادي بنجشير
اليمنيون يواصلون تقديم التبرعات للشعب الفلسطيني ضمن حملة "القدس أقرب"
الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي أن العراق ماض في إجراء الانتخابات بموعدها
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة صفا جرادات من الخليل بعد 6 أشهر من الاعتقال
الجهاد الإسلامي: المنطقة لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه
حماس: يراد للبنان أن ينشغل بهمومه الاقتصادية والحياتية الداخلية
الجبهة الشعبية: من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال المقاومة حتى إزالة الاحتلال
الجيش الأميركي يجهز الخيام للنازحين الأفغان في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا
ميركل: الغاز الروسي يجب ألا يستخدم سلاحا ضد أوكرانيا
الكاظمي يبحث مع أمير الكويت مجموعة قضايا مشتركة ويدعوه لحضور قمة بغداد
لبنان..1173 إصابة جديدة وثلاث وفيات بكورونا اليوم
أداء قسم الولاء مع إطلالة السيد نصرالله
النيران تلتهم أعدادا كبيرة من أشجار الزيتون والليمون في اللاذقية
بالصور:الآلاف يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
الكاظمي: الوضع الصحي في البلاد خطير
النجباء: الطارمية ستبقى مصدرا للارهاب و ما لم يتم تطهيرها تماما
الإحتلال يستهدف عدة أهداف في غزة بينها مواقع للمقاومة
برهوم: من حقنا ان نكسر الحصار.. ولن يغمد دفاعنا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا
الحية: سنلاحق الاحتلال في كل الميادين حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا
المقاومة الشعبية: العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة
حزب الدعوة: ندعو لفرض الامن والقانون بقوة رادعة وقطع جذور الإرهاب الداعشي وتوفير الامن للمواطنين
سياري: الصناعة الدفاعية الايرانية مؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية
الحشد ينعي شهداء ويتعهد ملاحقة فلول داعش
المقاومة لن يغمد سيفها طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس
الجيش الايراني: صناعاتنا الدفاعية تُشكّل رداً حازماً على سياسة الحظر والتهديدات
ايران وباكستان تسعيان لتوفير الامن الاقليمي
آلاف الفلسطينين يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة إحياءاً لذكرى إحراق الأقصى