النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۱مشاهدات
‍ پ

للمرة الثالثة في التاريخ.. أمريكا تفعل برنامج طوارئ الأسطول الجوي المدني

أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأحد، قيادة النقل الأمريكية (ترانسكوم) بتفعيل المرحلة الأولى من الأسطول الجوي الاحتياطي المدني للمساعدة في جهود الإخلاء في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۶۰۱۲
تأريخ النشر: 22 August 2021

موقع تابناك الإخباري_سيؤدي ذلك إلى تعبئة 18 رحلة طيران تجارية للمساعدة في جهود الإجلاء.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن هذه الطائرات لن تطير إلى مطار حامد كرزاي الدولي، لكنها ستستخدم بدلا من ذلك لنقل الركاب من ملاذات آمنة مؤقتة وقواعد انطلاق مؤقتة.

التفعيل الحالي يشمل 18 طائرة: ثلاث طائرات من خطوط أمريكان إيرلاينز، أطلس إير، دلتا إيرلاينز وأومني إير؛ اثنان من خطوط هاواي الجوية؛ وأربعة من الخطوط الجوية المتحدة.

وجاء في البيان أن "تفعيل أسطول الاحتياطي الجوي المدني يزيد من حركة الركاب بما يتجاوز القدرات العضوية ويسمح للطائرات العسكرية بالتركيز على العمليات داخل وخارج كابول".

وقال كيربي في البيان إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تنشيط البرنامج في تاريخه، الأولى كانت لدعم عمليات عاصفة الصحراء بالكويت (أغسطس/ آب 1990 إلى مايو/ أيار 1991)، والثانية كانت لعملية غزو العراق (فبراير/ شباط 2002 إلى يونيو/ حزيران 2003).

وأسطول الاحتياطي الجوي المدني هو برنامج أمريكي للتأهب للطوارئ مصمم لزيادة قدرة النقل الجوي لوزارة الدفاع الأمريكي.

بموجب ذلك، تحتفظ شركات النقل التجارية بأحوالها المدنية بموجب لوائح الطيران الفيدرالية، بينما تمارس ترانسكوم التحكم في المهمة من خلال مكونها الجوي، قيادة التنقل الجوي.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة
السعودية تأمل من "طالبان" وكافة الأطراف الأفغانية العمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد
"طالبان" ترسل مئات من مقاتليها إلى معقل أحمد مسعود في وادي بنجشير
اليمنيون يواصلون تقديم التبرعات للشعب الفلسطيني ضمن حملة "القدس أقرب"
الكاظمي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي أن العراق ماض في إجراء الانتخابات بموعدها
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة صفا جرادات من الخليل بعد 6 أشهر من الاعتقال
الجهاد الإسلامي: المنطقة لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه
حماس: يراد للبنان أن ينشغل بهمومه الاقتصادية والحياتية الداخلية
الجبهة الشعبية: من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال المقاومة حتى إزالة الاحتلال
الجيش الأميركي يجهز الخيام للنازحين الأفغان في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا
ميركل: الغاز الروسي يجب ألا يستخدم سلاحا ضد أوكرانيا
الكاظمي يبحث مع أمير الكويت مجموعة قضايا مشتركة ويدعوه لحضور قمة بغداد
لبنان..1173 إصابة جديدة وثلاث وفيات بكورونا اليوم
أداء قسم الولاء مع إطلالة السيد نصرالله
النيران تلتهم أعدادا كبيرة من أشجار الزيتون والليمون في اللاذقية
بالصور:الآلاف يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
الكاظمي: الوضع الصحي في البلاد خطير
النجباء: الطارمية ستبقى مصدرا للارهاب و ما لم يتم تطهيرها تماما
الإحتلال يستهدف عدة أهداف في غزة بينها مواقع للمقاومة
برهوم: من حقنا ان نكسر الحصار.. ولن يغمد دفاعنا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا
الحية: سنلاحق الاحتلال في كل الميادين حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا
المقاومة الشعبية: العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة
حزب الدعوة: ندعو لفرض الامن والقانون بقوة رادعة وقطع جذور الإرهاب الداعشي وتوفير الامن للمواطنين
سياري: الصناعة الدفاعية الايرانية مؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية
الحشد ينعي شهداء ويتعهد ملاحقة فلول داعش
المقاومة لن يغمد سيفها طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس
الجيش الايراني: صناعاتنا الدفاعية تُشكّل رداً حازماً على سياسة الحظر والتهديدات
ايران وباكستان تسعيان لتوفير الامن الاقليمي
آلاف الفلسطينين يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة إحياءاً لذكرى إحراق الأقصى