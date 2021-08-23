أول زيارة علنية لرئيس حكومة إلى مصر منذ الثورة.. بينيت يؤكد نيته التوجه إلى القاهرة

تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، عن زيارته المرتقبة إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي أول زيارة علنية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى مصر منذ ثورة يناير.

موقع تابناك الإخباري_وقال بينيت، في بدياة جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم: "سأسافر قريبا للالتقاء بالرئيس المصري السيسي الذي وجه لي دعوة".

وأضاف "الهدف من هذه الزيارة تعزيز وتوسيع العلاقات بين الدول في المنطقة".

والأربعاء الماضي، قال مكتب بينيت، في بيان، إن السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية، مضيفا أن دعوة الرئيس المصري نقلها مدير المخابرات العامة عباس كامل، خلال اجتماع مع بينيت في القدس.

وكان سلف بينيت، بنيامين نتانياهو، آخر رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية لمصر في 2011 حين كان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في السلطة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نتانياهو اجتمع سرا مع السيسي في مصر عام 2018.

ومصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وذلك عام 1979.

ولعبت مصر دورا رئيسيا في التوسط في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في جولات قتال عديدة.