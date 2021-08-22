المفوضية الأوروبية: لم نعترف بطالبان ولا نجري محادثات سياسية معها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت، إن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بحركة طالبان ولا يجري محادثات سياسية معها، وذلك بعد أسبوع من سيطرة طالبان على أفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_وأكملت حركة طالبان سيطرتها السريعة على أفغانستان يوم الأحد الماضي ودخلت العاصمة كابول دون إطلاق رصاصة واحدة.

وأدلت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد بالتصريحات بعد زيارتها قاعدة عسكرية أسبانية خصصت كمركز استقبال في مدريد لموظفين أفغان لدى مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي جرى إجلاؤهم من كابول.

وقالت فون دير لاين إنها ستقترح زيادة المساعدات الإنسانية التي خصصتها المفوضية لأفغانستان هذا العام وهي 57 مليون يورو (67 مليون دولار)، مؤكدة أن الأموال مرهونة باحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة الأقليات واحترام حقوق النساء والفتيات.

وأضافت في مؤتمر صحافي: "قد نسمع كلام (طالبان) لكننا سنقيّمهم قبل كل شيء من خلال أفعالهم وتصرفاتهم".

وقالت إن المفوضية مستعدة لتوفير التمويل لدول الاتحاد الأوروبي التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين، وإنها تعتزم إثارة قضية إعادة توطين اللاجئين في اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل.