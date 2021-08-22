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الدفاع تعلن مقتل سبعة أفغان خارج مطار كابول خلال محاولتهم الوصول إلى المطار

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، مقتل سبعة مدنيين أفغان وهم يحاولون دخول مطار كابول الدولي، وسط فوضى عارمة لحشود تحاول الفرار من سيطرة طالبان.
رمز الخبر: ۵۶۰۰۶
تأريخ النشر: 22 August 2021

الدفاع تعلن مقتل سبعة أفغان خارج مطار كابول خلال محاولتهم الوصول إلى المطار

موقع تابناك الإخباري_ووقعت حوادث تدافع وإصابات بين الحشود، بينما أطلق مقاتلو طالبان النار في الهواء. وأوضحت الوزارة في بيانها الأحد: "من أن الظروف ما تزال صعبة للغاية في الميدان، لكننا نبذل كل ما في وسعنا لإدارة الوضع بأمان قدر الإمكان".

وأظهرت لقطات صوّرها صحفيّون السبت، جثث ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابول، في وقتٍ يحاول الآلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأظهرت لقطات جنودًا بريطانيين يغطّون ثلاث جثث بقطع قماش أبيض، من دون أن يتّضح كيف مات هؤلاء الأشخاص. كما يظهر في الصور العديد من الجرحى.

وقال مصدر على الأرض، إنّ الأشخاص الذين كانوا في مقدّمة الحشد تعرّضوا "للدّهس"، مشيرًا إلى أنّ المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.

ولفت إلى أنّ الناس "يُعانون الجفاف ويشعرون بالرعب".

والظروف خارج مطار حامد كرزاي الدولي فوضوية مع ورود تقارير عن تعرض أشخاص يسعون إلى المغادرة للضرب بأيدي مسلّحين من طالبان، فيما تتجاهل القوات الأمريكية وقوات الناتو توسلات المتعونين معها للفرار.

وفيما ينتظر آلاف الأمريكيين والأفغان في المطار رحلات جوية أو يتجمعون خارج بواباته، كانت هناك تقارير "متفرقة" زعمها البنتاغون عن إقدام مسلّحين من طالبان على ضرب الأشخاص الذين يحاولون السفر ومضايقتهم.

وحضت الولايات المتحدة السبت مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة" قرب بواباته.

وجاء في التحذير "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك".

كما أجلت كندا نحو ألف أفغاني من بلادهم وفق ما أعلن مسؤولون حكوميون كنديون، مشدّدين على خطورة الأوضاع في محيط مطار كابول.

         

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