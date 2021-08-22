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والد الجندي المصاب عند حدود غزة: إنها فضيحة كبيرة للجيش الإسرائيلي

وجَّه والد الجندي الإسرائيلي المصاب يوسي شموئيلي، الذي أصيب أمس خلال مواجهات شرق غزة بعد إطلاق النار عليه من قبل الشبان المتظاهرين على الحدود، هجوما على جيش الاحتلال، قائلا "إنها فضيحة كبيرة للجيش".
رمز الخبر: ۵۶۰۰۵
تأريخ النشر: 22 August 2021

والد الجندي المصاب عند حدود غزة: إنها فضيحة كبيرة للجيش الإسرائيلي

وقال والد الجندي في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد: "كيف صلوا للحدود، هذه فضيحة للجيش، من المؤكد أن هناك فشل وإهمال، كيف وصلوا إلى الجدار، منذ متى أصبح إطلاق النار ممنوعا عليهم".

وأضاف "هم جاؤوا لقتله، هذه فضيحة كبيرة للجيش، لماذا يذهب ابني للمستشفى بسبب مظاهرة".

وأفادت القناة 20 العبرية، بأنه تم نقل الجندي الذي يعمل كقناص في الوحدة السرية التابعة لقوات "حرس الحدود" لدى الاحتلال إلى العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية شديدة التعقيد له، حيث حالته حرجة جدا، وهناك خطير كبير على حياته.

يذكر أن الجندي أصيب بجراح خطيرة في رأسه بعد إطلاق أحد المتظاهرين النار عليه من مسافة صفر بواسطة مسدس من فتحة في الجدار الفاصل شرق قطاع غزة بينما كان يطلق نيرانه صوب المتظاهرين السلميين.

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