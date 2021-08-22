حماس:الاحتلال يحاول بقصفه التغطية على فشله وخيبته

عقب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، فوزي برهوم، فجر اليوم الأحد، على عدوان الاحتلال تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق غزة وعلى قصف طائرات الاحتلال الحربية لمواقع للمقاومة في قطاع غزة.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح برهوم، في تصريح صحفي، أن الاحتلال "كعادته يحاول بقصفه على غزة التغطية على فشله وخيبته، أمام صمود وثبات جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة".

وأشار برهوم إلى أن "الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسالة شعبنا وفصائله المقاومة وبادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم".

والليلة الماضية، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بالمنطقة الوسطى.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقع عرين التابع للمقاومة غرب مخيم النصيرات بثلاثة صواريخ.

وأطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة نيرانها صوب طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.