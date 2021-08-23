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حركة حماس: الکیان الصهیونی یحاول التغطية على فشله وخيبته

كما أكد برهوم أنه بكل ثبات وعزيمة واصرار تنتصر غزه من جديد للأقصى والمقدسات وتصلي العدو ببعض نيرانها، مشددا أن شعبنا العظيم بمقاومته حتما الى النصر والاحتلال والحصار إلى زوال .
رمز الخبر: ۵۵۹۹۹
تأريخ النشر: 22 August 2021

اعتبرت حركة حماس أن الإحتلال الصهيوني كعادته يحاول بقصفه مواقع المقاومة التغطية على فشله وخيبته، امام صمود وثبات جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة.

ویذکر انه أكد الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح مقتضب بعد منتصف الليلة، انه من الواضح ان الإحتلال الصهيوني أساء تقدير الموقف وتجاهل رسالة شعبنا وفصائله المقاومة، مبينًا أن الاحتلال بادر بإطلاق الرصاص الحي والمباشر عليهم وعلى الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم .

كما أكد برهوم أنه بكل ثبات وعزيمة واصرار تنتصر غزه من جديد للأقصى والمقدسات وتصلي العدو ببعض نيرانها، مشددا أن شعبنا العظيم بمقاومته حتما الى النصر والاحتلال والحصار إلى زوال .

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