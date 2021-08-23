النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۲مشاهدات
‍ پ

ايران وباكستان تسعيان لتوفير الامن الاقليمي

وسيقوم قائد القوة البحرية الباكستانية يوم غد الاحد بزيارة تفقدية لاسطول الشمال للقوة البحرية الايرانية في بحر قزوين.
رمز الخبر: ۵۵۹۹۸
تأريخ النشر: 22 August 2021

اعتبر قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، ايران وباكستان بانهما تشكلان الساعد القوي لتوفير امن المنطقة.

ویذکر انه خلال استقباله قائد القوة البحرية الباكستانية الادميرال محمد امجد خان نيازي اليوم السبت، اشار الادميرال ايراني الى ماضي العلاقات البحرية العريقة بين البلدين وقال: ان المتوقع هو ان تواصل باكستان ذات المسار التاريخي والزاهر والمؤثر وان تعزز علاقاتها مع الدول الاسلامية الجارة وذات المشتركات التاريخية والثقافية معها.

واضاف: ان العلاقات بين القوتين البحريتين الايرانية والباكستانية مستمرة منذ اعوام طويلة بصورة استراتيجية وفي مستوى مطلوب تخللها تنظيم تمارين مشتركة ومركبة بينهما فضلا عن زيارات تفقدية للقطع البحرية للقوتين.

واكد بـ "ان شعبي البلدين يتوقعان منا كبلدين مسلمين ان نشكل الى جانب بعضنا بعضا الساعد القوي لتوفير الامن في المنطقة وهو امر يعود في جذوره للمشتركات الثقافية والدينية بيننا" واضاف: ان تحقيق هذه التوقعات لن يكون ممكنا دون ان يكون للقوة البحرية للبلدين تواجد فاعل ومنسق الى جانب بعضهما بعضا لارساء الامن البحري خاصة في منطقة المحيط الهندي وشماله.

وصرح قائد البحرية الايرانية بان الاستراتيجية الاهم للجمهورية الاسلامية الايرانية هي توسيع وترسيخ العلاقات على اساس الدبلوماسية الدفاعية وقال: ان بلدنا تعرض لاجراءات حظر دنيئة وتخطى مرحلة صعبة خلال العقود الاربعة الماضية وامضى مرحلة حرب كذلك الا اننا تمكنا من انجاز مسؤوليتنا بافضل صورة ممكنة في ظل التوكل على الباري تعالى.

وفي مستهل اللقاء زار قائد القوة البحرية الباكستانية ونظيره الايراني مزار الشهداء المجهولين ووضعا اكاليل من الزهور على قبورهم وقروا سورة الفاتحة على الارواح الشامخة لشهداء الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية. كما تفقد الادميرال امجد خان نيازي بمعية نظيره الايراني الادميرال ايراني مختلف اقسام المتحف الوطني للثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

وسيقوم قائد القوة البحرية الباكستانية يوم غد الاحد بزيارة تفقدية لاسطول الشمال للقوة البحرية الايرانية في بحر قزوين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد الإسلامي: المنطقة لن تعيش الأمن والاستقرار طالما أن شعبنا لا يعيشه
حماس: يراد للبنان أن ينشغل بهمومه الاقتصادية والحياتية الداخلية
الجبهة الشعبية: من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال المقاومة حتى إزالة الاحتلال
الجيش الأميركي يجهز الخيام للنازحين الأفغان في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا
ميركل: الغاز الروسي يجب ألا يستخدم سلاحا ضد أوكرانيا
الكاظمي يبحث مع أمير الكويت مجموعة قضايا مشتركة ويدعوه لحضور قمة بغداد
لبنان..1173 إصابة جديدة وثلاث وفيات بكورونا اليوم
أداء قسم الولاء مع إطلالة السيد نصرالله
النيران تلتهم أعدادا كبيرة من أشجار الزيتون والليمون في اللاذقية
سيدة أفغانية تضع مولودتها خلال تحليق طائرة عسكرية أمريكية ضمن حملة الإجلاء
قوات أحمد أحمد شاه مسعود تتحضر في بنجشير لمواجهة طالبان
هدم منازل ومنشآت قيد الإنشاء في أم الفحم
الاستزراع السمكي طوق نجاة للتخفيف من أثر إجراءات الاحتلال بحق الصيادين في غزة
هنية: سيف القدس منعطف مهم في مسار الصراع مع العدو
السيد نصر لله: السفارة الأميركية تستهدف اللبنانيين.. وسفن إيرانية أخرى ستبحر إلى لبنان
بالصور:الآلاف يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
الكاظمي: الوضع الصحي في البلاد خطير
النجباء: الطارمية ستبقى مصدرا للارهاب و ما لم يتم تطهيرها تماما
الإحتلال يستهدف عدة أهداف في غزة بينها مواقع للمقاومة
برهوم: من حقنا ان نكسر الحصار.. ولن يغمد دفاعنا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا
المقاومة الشعبية: العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة
الحية: سنلاحق الاحتلال في كل الميادين حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا
المقاومة لن يغمد سيفها طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس
سياري: الصناعة الدفاعية الايرانية مؤثرة في المعادلات الاقليمية والدولية
الحشد ينعي شهداء ويتعهد ملاحقة فلول داعش
حزب الدعوة: ندعو لفرض الامن والقانون بقوة رادعة وقطع جذور الإرهاب الداعشي وتوفير الامن للمواطنين
الجيش الايراني: صناعاتنا الدفاعية تُشكّل رداً حازماً على سياسة الحظر والتهديدات
حماس: المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح للاحتلال الصهيوني أن يمس به
آلاف الفلسطينين يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة إحياءاً لذكرى إحراق الأقصى