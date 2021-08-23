حركة المجاهدين تشيد بالجماهير المشاركة بالاحتفال في مخيم ملكة

اشاد القيادي في حركة المجاهدين نائل ابو عودة بالجماهير الفلسطينية التي خرجت اليوم بالاحتفال مع فصائل المقاومة في مخيم ملكة، موضحا انها خرجت للتعبير عن غضبها نتيجة هذا الحصار الظالم على قطاع غزة.

وأضاف ابو عودة في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم السبت: نحن نقول أمام تسويف الاحتلال حالة من المماطلة والتسويف والتهرب من كافة الاستحقاقات، نحن نقول بأن رسائلنا واضحة مفادها إلى الوسطاء العربية والدولية وإلى هذا الاحتلال الصهيوني، بأن الجميع اليوم يقف على برميل البارود. قد ينفجر في أي لحظة، وسيكون الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني.