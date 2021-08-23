الحشد ينعي شهداء ويتعهد ملاحقة فلول داعش

أعلن الحشد الشعبي عن استشهاد وجرح عدد من مقاتليه في قضاء الطارمية شمالي بغداد في هجوم نفذته خلايا تنظيم داعش استهدف عمليات الحشد الامنية المتواصلة منذ اليوم الأول لشهر محرم بهدف تطهير المناطق الواقعة بين بغداد وصلاح الدين والانبار على تخوم العاصمة.

موقع تابناك الإخباري_وتعهد بيان للحشد باستمرار عمليات التطهير الجارية واللاحقة في الطارمية حتى اعادة الامن والاستقرار الكامل فيها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد نعت في وقت سابق، اربعة مقاتلين من الحشد الشعبي بعد استشهادهم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي صد تعرض لعصابات داعش الارهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وقالت، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، تصدت لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن عمليات ملاحقة فلول داعش الإرهابية في الطارمية مستمرة فيما أكد قتل واعتقال عدد من الارهابيين خلال العمليات.