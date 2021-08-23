حزب الدعوة: ندعو لفرض الامن والقانون بقوة رادعة وقطع جذور الإرهاب الداعشي وتوفير الامن للمواطنين

أصدر حزب الدعوة الإسلامية العراقي بيانا بمناسبة استشهاد مجموعة من مقاتلي الحشد الشعبي في الطارمية امس أثر هجوم لارهابيي داعش على مقرهم.

موقع تابناك الإخباري_وأعلن الحزب في بيان اليوم السبت ان "الاستهدافات المتكررة للقوات الأمنية في هذه المنطقة تؤكد على تعشعش الجيوب الإرهابية لداعش فيها وفي اطراف بغداد، مما يتطلب حزما وجهدا متواصلا على اكثر من صعيد عسكري واستخباراتي واجتماعي باشراك القوى المخلصة والعشائرية الفاعلة في مواجهة هذه التهديدات الارهابية لأمن العاصمة والمواطنين في أطرافها قبل استحفالها."

واضاف: ندعو الى فرض الامن والقانون بقوة رادعة ، وقطع جذور الإرهاب الداعشي، وتوفير الامن للمواطنين في المناطق كافة والتي تشهد تعرضات يومية من قبل داعش.

واستشهد 3 عناصر من الحشد الشعبي ليل الجمعة في اشتباكات مع ارهابيي تنظيم داعش، بعدما هاجم الاخير مقر اللواء 12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) آل عمران- 169

ان استشهاد مجموعة من قواتنا البطلة في الحشد الشعبي في منطقة الطارمية ، خسارة وطنية تبعث على الحزن والشجن لفقد هذه الثلة من صناع النصر والتحرير ..

ان الاستهدافات المتكررة للقوات الأمنية في هذه المنطقة تؤكد على تعشعش الجيوب الإرهابية لداعش فيها وفي اطراف بغداد ، مما يتطلب حزما وجهدا متواصلا على اكثر من صعيد عسكري واستخباراتي واجتماعي باشراك القوى المخلصة والعشائرية الفاعلة في مواجهة هذه التهديدات الارهابية لأمن العاصمة والمواطنين في أطرافها قبل استحفالها.

ندعو الى فرض الامن والقانون بقوة رادعة ، وقطع جذور الإرهاب الداعشي ، وتوفير الامن للمواطنين في المناطق كافة والتي تشهد تعرضات يومية من قبل داعش ، وضرب كل ملاذ آمن او حواضن للارهابيين وعلى كل شبر من العراق ، وأن الحشد سيبقى ظهيرا قويا لقواتنا المسلحة وقوى الامن الداخلي وشوكة في عيون الإرهابيين ومن يساندهم ، فيجب ان يحظى بالدعم المعنوي والمادي والتسليحي اللازم .

الرحمة والرضوان لشهداء الحشد الشعبي في الطارمية

والشفاء العاجل للجرحى المقاتلين .

حزب الدعوة الاسلامية

المكتب السياسي

٢١-٨-٢٠٢١

١٢ محرم الحرام ١٤٤٣