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بالصور:الآلاف يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة
شارك الآلاف من الفلسطينيين اليوم السبت بمهرجان جماهيري حاشد أقامته فصائل العمل الوطني والإسلامي، على أرض مخيم "ملكة" شرقي مدينة غزة؛ في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.
رمز الخبر:
۵۵۹۸۷
تأريخ النشر:
22 August 2021
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