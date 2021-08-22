الحية: سنلاحق الاحتلال في كل الميادين حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ان "الاحتلال من طبيعته عدم الالتزام بأي شيء، فهو لا يلتزم بالقانون الدولي ولا بقوانين سماوية ولا بغير ذلك" .

وأضاف الحية في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم السبت: لذلك هو حرق المسجد الأقصى وقتل الإنسان وحرق الشجر والحجر ولذلك من طبيعة هذا الاحتلال الانكفاء عن كل ما يمكن أن يبرم من اتفاقيات.

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس: نحن سنبقى نلاحق الاحتلال في كل الميادين وفي كل الساحات حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا.

واردف: معركتنا اليوم هي معركة متعددة الأطراف ومتعددة الدوافع، الدافع الأول القدس وما يجري فيها، والدافع الثاني استمرار الاستيطان وقتل الإنسان الفلسطيني. أما الدافع الثالث فهو نصرة لأهلنا وأبطالنا خلف القضبان.