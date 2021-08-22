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برهوم: من حقنا ان نكسر الحصار.. ولن يغمد دفاعنا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا

رمز الخبر: ۵۵۹۸۵
تأريخ النشر: 22 August 2021

اكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ان "رسالة التظاهرة التي انطلقت للمشاركة في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى رسالة الوطن والقوة والموقف الموحد ضد حصار غزة والتهويد والاستيطان وتهويد المسجد الاقصى".

واكد برهوم في تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم السبت: ان هذه التظاهرة معركة مفتوحة وممتدة من غزة حتى القدس والرملة واللد .. وأضاف شعب فلسطين خاص جنبا الى جنب على استعداد ان يمضي في هذا الطريق بكافة اشكال المقاومة.

وتابع: من حقنا ان نكسر الحصار فهي معركة مقدسة وسيف القدس لن يغمد دفاعا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا.

وأصيب 24 فلسطينيا بينهم مصور صحفي، السبت، برصاص جيش الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود الشرقية لغزة، بحسب بيان لوزارة الصحة بالقطاع.

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