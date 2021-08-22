المقاومة لن يغمد سيفها طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس

اكد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة ان الجماهير التي خرجت للمشاركة في التظاهرة في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى جاءت بناء على التوافق الوطني .

وقال ابو ظريفة في تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم السبت: ان المقاومة وشعبنا الفلسطيني لن يغمد سيفه طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس.

وأوضح أبو ظريفة ان "معركة سيف القدس لن تكون الاخيرة والاحتلال واهم اذا ظن ان هذه المعركة ستكون الاخيرة وشعبنا الفلسطيني مصمم على استخدام كل الادوات والاشكال لمواجهة الاحتلال".

وبين ابو ظريفة ان "الحراق لم تتوقف عند المسجد الاقصى عام 1967 بل استمرت بأشكال متعددة من الهدم الى سحب الهويات الى تدنيس المسجد الاقصى وبالتالي لن نسمح للاحتلال باستباحة هذه المدينة".

واضاف ابو ظريفة ان "الاحتلال يريد أن يوهم العالم باجراءات التخفيف الذي يقوم به عن غزة فانه واهم وعليه ان يستمر بشروط وقف اطلاق النار من بينها رفع الحصار وادخال مواد الاعمال دون قيد او شرط حتى يستطيع ابناء شعبنا الفلسطيني حياة حرة وكريمة".