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حماس: المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح للاحتلال الصهيوني أن يمس به

رمز الخبر: ۵۵۹۸۳
تأريخ النشر: 22 August 2021

أعلن المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان "الجماهير التي خرجت اليوم شرق قطاع غزة على الحدود الزائلة مع الاحتلال الصهيوني في موقع ملكة في مهرجان سيف القدس، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، جاءت تؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح للاحتلال الصهيوني أن يمس به أو ينفرد به."

وأضاف في تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم السبت ان "محاولات حرق وتخريب المسجد الأقصى لازالت قائمة، وأن الأيدي التي أقدمت واعتدت على المسجد الأقصى وحرقت المسجد الأقصى لازالت ممتدة على الأقصى من خلال التهجير ومن خلال التقسيم ومن خلال الاقتحامات المتواصلة".

وتايع: جماهير شعبنا الفلسطيني اليوم خرجت في قطاع غزة، هنا في هذا المهرجان الوطني الكبير والشعبي لتلتقي مع جماهير شعبنا في بلدة بيت وجبل صبيح وطولكرم ونابلس وجنين وفي ساحات القدس، لتلتحم جميعا خلف المقاومة، وتؤكد أن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها ستحمي المسجد الأقصى المبارك، وأن سيف القدس الذي ينطلق من أجل المسجد الأقصى لم يغمض ولا ينكر يكسر وصراعنا مع الاحتلال الصهيوني، صراع مستمر ودائم وطويل، قد تتريث معركتنا مع الاحتلال لكنها لن تنكسر والغلبة للشعب الفلسطيني.

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