المقاومة الشعبية: العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة

اعتبر القيادي في لجان المقاومة الشعبية ابو الحسن الششنية ان "العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة."

واضاف في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم السبت: كل محور المقاومة هو محور يتعرض لأذى من هذا العدو الصهيوني وطالما أن سوريا والجمهورية الإسلامية الإسلامية الإيرانية وحزب الله يدعمون المقاومة فهم مستهدفون من هذا الكيان.

وتابع: ليس بجديد على العدو الصهيوني أن يقصف سوريا وان يقصف الجنوب اللبناني الباسل وأن يقصف كل محور المقاومة وينال من المقاومة جمعاء أو محور المقاومة.

وختم بالقول: لكن المقاومة محور مقاوم محور باسل وثابت وصابر ومرابط يرفض الذلة والهزيمة، وسيبقى شوكة في حلق هذا العدو الصهيوني.