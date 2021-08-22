المدلل يعلق على عدوان الاحتلال على سوريا: دمشق حاضنة المقاومة لا يمكن أن تنكسر

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل ان "العدوان على الجمهورية السورية مستمر لأن سوريا هي التي تحتضن المقاومة وهم يريدون أن يكسرو إرادة الشعب السوري والحكومة السورية."

واضاف المدلل في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم السبت: سوريا لا يمكن أن تنكسر ولا يمكن أن تخضع لهكذا عدوان لأنها ستظل في قلب محور المقاومة.

*المدلل: التظاهرات اليوم رسالة للعدو الصهيوني بان معركة سيف القدس

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل ان "رسالة القوى الوطنية والاسلامية في مهرجان الذكرى الـ 52 لحرق المسجد الأقصى الذي اقيم مساء اليوم السبت في غزة هي للعدو الصهيوني بان خيارات النضال للشعب الفلسطيني متعددة."

واكد المدلل في تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم السبت: ان نضال الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يتوقف الا بتحقيق اهداف شعبنا في التحرير والعودة.

واضاف ان "التظاهرات اليوم رسالة للعدو الصهيوني بان معركة سيف القدس مستمرة وان سيف القدس لن يغمد الا بإنهاء العدوان على شعبنا في المدينة المقدسة وانهاء الحصار عن قطاع غزة".

واكد ان "التظاهرة اقيمت على مخيم ملكة لما له من رمزية في مسيرات العودة سابقا علاوة على انه قريب من الشريط الحدودي وهي رسالة للعدو ان الشعب الفلسطيني بان نضاله مستمر ولا يمكن ان يتوقف الى بتحقيق اهداف شعبنا بالحرية وانهاء الحصار".