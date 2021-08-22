الكاظمي: الوضع الصحي في البلاد خطير

حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من خطورة الوضع الصحي في العراق جراء جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي خلال تفقده عدداً من لجان الامتحانات الدراسية بالعاصمة بغداد، إنه "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

وتابع بالقول، "الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم". وأردف الكاظمي قائلا، "وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم، وسلامة الملاك التدريسي".

وكانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا قد ارتفعت في العراق خلال الأسابيع الماضية وسجلت أرقاماً غير مسبوقة مع دخول البلاد في الموجة الثالثة للتفشي. وتتراوح الإصابات اليومية في البلاد ما بين 6 و12 ألفاً.

ويبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في العراق مليونا و809 آلاف و376 إصابة، بينها 19 ألفاً و958 وفاة، ومليونا و632 و646 حالة تعاف، بينما تلقى نحو 2.8 مليون نسمة من اللقاحات مضادة للفيروس من أصل عدد السكان الكلي البالغ 40 مليوناً.