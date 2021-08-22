شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة

أظهرت مشاهد مصورة، مساء اليوم السبت، قيام شاب فلسطيني بإطلاق النار على جندي إسرائيلي، من خلال فترة في الجدار الإسمنتي على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

تعداد بازدید : 22 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_70878" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/55979/70878?width=400&height=300"></script></div>

موقع تابناك الإخباري_وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش يجري فحصاً للمشاهد التي عرضت من حدود القطاع، وتظهر قيام شاب فلسطيني بإطلاق النار من مسدس على جندي من مسافر صفر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 24 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً أن من بين الإصابات هناك 10 أطفال، ومن بينهم حالتين وصفتا بالحرجة، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، أصيب بالرأس شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالات محلية، بان من بين المصابين، الصحفي عاصم شحادة برصاصة بالوجه، فيما وصفت حالة اثنين آخرين بالخطيرة والحرجة جدا، بينهما طفل أصيب برصاصة الرقبة.

وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافدت بعد عصر اليوم السبت، الى مخيم ملكة شرقي مدينة، للمشاركة في المهرجان الوطني، احياءً لذكرى احراق المسجد الأقصى المبارك.