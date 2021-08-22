النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

الفلسطينيون يحيون ذكرى احراق المسجد الأقصى وشهود عيان يتحدثون عن الحادثة

لا يمر يوم 21 أغسطس/آب مرور الكرام في ذاكرة المقدسيين ممن شهد جريمة حرق المسجد الأقصى بالتاريخ نفسه عام 1969، حين أقدم متطرف من أصل أسترالي يُدعى مايكل دنيس روهان على إشعال النيران بالمصلى القِبلي بالمسجد الأقصى.
رمز الخبر: ۵۵۹۷۳
تأريخ النشر: 21 August 2021

موقع تابناك الإخباري_يومئذ شبّ الحريق بالجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية للمسجد، والتهم محتوياته كاملة بما فيها منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي، كما هدد قبّة المصلى الأثرية.

ومنذ إحراقه قبل 52 عاما حتى يومنا هذا، تتوالى الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، ويتضاعف الخطر عليه، مع تحوّل استهدافه وتهويده من أجندة هامشية لجماعات استيطانية متطرفة محدودة العدد والتأثير، ليصبح هدفا مركزيا للحكومة الإسرائيلية مع انتقال المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين ونحو الصهيونية الدينية على نحو متزايد، ومع انتقال تلك الجماعات من الهامش لتسيطر على الحكومة في عهد بنيامين نتنياهو، ثم مع تولي نفتالي بينيت أحد أقرب السياسيين لتلك الجماعات سدّة الحكم في الكيان الإسرائيلي.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى إحراق المسجد الأقصى في كل عام بإقامة فعاليات ومهرجانات تؤكد على تمسكهم بالمسجد ومدينة القدس وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق سلسلة فعاليات تبدأ بمهرجان مركزي على حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع ذكرى إحراق الأقصى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الإحتلال يستهدف عدة أهداف في غزة بينها مواقع للمقاومة
بالصور:الآلاف يشاركون بمهرجان "سيف القدس لن يُغمد" شرقي غزة
الحية: سنلاحق الاحتلال في كل الميادين حتى نحرر أرضنا ونطهر مقدساتنا
برهوم: من حقنا ان نكسر الحصار.. ولن يغمد دفاعنا عن مقدساتنا وانتزاع حقوقنا
المقاومة لن يغمد سيفها طالما ان العدوان الصهيوني مستمر على شعبنا في القدس
حماس: المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح للاحتلال الصهيوني أن يمس به
المقاومة الشعبية: العدو الصهيوني يصب نيران حقده على كل من ينتمي إلى محور المقاومة
المدلل يعلق على عدوان الاحتلال على سوريا: دمشق حاضنة المقاومة لا يمكن أن تنكسر
الكاظمي: الوضع الصحي في البلاد خطير
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
آلاف الأفغان يتجمعون في محيط مطار كابل سعياً للخروج من البلاد
طائرات الامم المتحدة في مطار صنعاء تنقل موظفيها وتترك الأطفال والمسنين المرضى
أصحاب محال العطور في غزة يعانون من أوضاع صعبة في ظل الحصار
الحكومة ستتشكل بالتعاون بيني وميقاتي والأساس هو قدرتها على القيام بالإصلاحات
المقاومة في غزة تؤكد عزمها الرد على أن اعتداء صهيوني
مسيرة نسائية في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي رفضا لاجراءات الاحتلال
مئات الفلسطينيين يقيمون صلاة الجمعة داخل خيمة الاعتصام بسلوان
وقفة داخل خيمة الاعتصام بسلوان ضد التهجير وهدم البيوت
مصلون يؤدون صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء في مسافر يطا بالخليل
لأول مرة.. باص يتحول إلى سينما متنقلة تجوب غزة
وقفة قبلية وفعالية ثقافية في مديرية حبيش بمحافظة إب إحياءً لذكرى عاشوراء
شاهد_شاب فلسطيني يطلق النار على جندي إسرائيلي من مسافة صفر شرق غزة
ماليزيا..تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسًا للوزراء
لا صحة لما يتم تداوله عم استشهاد عدد من المجاهدين في العدوان الأخير على سوريا
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: مواجهة الحملات ضد المقاومة تواجه بالوعي
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 21-08-2021
الغزيون يُحيون ذكرى حريق الأقصى بمسيرة جماهيرية حاشدة على حدود غزة
الرئيس الأسد يبحث مع وفد اوروبي دور الفكر القومي بالمنطقة العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها دول العالم نتيجة التطرف
السيد رئيسي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا بأسرع وقت