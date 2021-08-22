شينكر يشترط على حكومة ميقاتي مواجهة النفط الإيراني

تواصل الولايات المتحدة الاميركية تدخلها في الشأن اللبناني الداخلي، حيث اعتبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شنكر أن التحدي التحدي الأبرز للرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي يكمن في مواجهة حزب الله بموقف واضح من خلال رفض استقباله النفط الإيراني.

وفي مقابلة له مع موقع "أساس"، وصف شينكر بعض أسماء الشخصيات المقترحة للتوزير في الحكومة بالجيدة وبعضها الآخر بالسيء.

وزعم شينكر أن من "من باب الصدفة أعلنت السفيرة شيا عن استجرار الغاز في يوم خطاب السيد حسن نصرالله".