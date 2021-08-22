الجيش يوضح أن السفن المنتشرة قبالة الشاطئ تابعة له ولقوات اليونيفيل في اطار تدريبات بحرية

أوضح الجيش اللبناني أن السفن الحربية المنتشرة بمحاذاة الشاطئ اللبناني تابعة لقوات الامم المتحدة في إطار تدريبات بحرية تجريها في المياه الاقليمية اللبنانية.

موقع تابناك الإخباري_وقال الجيش اللبناني في تغريدة عبر منصة "تويتر"، اليوم السبت، "تنفذ وحدات من الجيش اللبناني وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الامم المتحدة في لبنان تمريناً تكتياً في المياه الاقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مشاهد تظهر انتشار سفن حربية مجهولة الهوية قبالة السواحل اللبنانية ظهر اليوم السبت.

يُشار إلى أن السفن الحربية التابعة لقوات الامم المتحدة والمكلفة بمراقبة وتفتيش السفن القادمة الى لبنان استنادا الى القرار الدولي 1701، تكثف دورياتها العسكرية في المياه اللبنانية بعد إعلان السيد حسن نصرالله قبل يومين عن استقدام ناقلة محملة بالمازوت من إيران الى لبنان لمواجهة النقص الحاد بمادة المازوت التي تسبب فقدانها إلى توقف عجلة الحياة.

ويشهد لبنان أزمة كبرى بسبب تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي، وارتفاع جنوني للأسعار، وتوقف معامل الكهرباء عن توزيع التيار الكهربائي مما أدى يهدد بتوقف الحياة بعدما أعلنت مصانع ومستشفيات وأفران عن نفاذ مادة المازوت لديها، فيما تغرق منازل اللبنانيين بالعتمة.