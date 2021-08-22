الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 21-08-2021

أولاً: أحداث

•اعلام العدو: حريق مندلع في جبال القدس هو الأقسى منذ زمن.

•الــقــنــاة 13: داهمت قوة من الوحدة السرية التابعة لشرطة حرس الحدود مخيم جنين وقد تم إطلاق النار على قوة فلسطينية وردت القوة بإطلاق النار وقتلت 5 فلسطينيين.

•مــيــرحــاف لــيــفــانــون: لأول مرة منذ عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة في مايو الماضي، أطلقت صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت.

•دخول شاب فلسطيني لمستوطنة شمال رام الله حيث كان يرتدي لباس جيش الاحتلال، وأراد تنفيذ عملية، وهو أسير سابق عام ٢٠١٩.

•اعلام العدو: أُطلاق أول صاروخ من قطاع غزة في منتصف النهار على سديروت، منذ عملية حارس الاسوار.

•اعلام العدو: عشرات المستوطنين الحقوا ضرر بالسياج الحدودي مع لبنان وهددوا بالعبور إلى الاراضِ اللبنانية والإنتحار هناك في حال لم تتراجع الحكومة عن سياستها اثناء تظاهرة ضد سياسة الحكومة الزراعية في مستوطنة أفيفيم.

•موقع روترنت: في حدث غير معتاد اقترب 12 جنديا سوريا من الحدود في منطقة جبل الشيخ.

ثانيًا: مواقف وآراء

•يديعوت:بالنسبة للأمريكيين ... حدث لهم في أفغانستان بالضبط ما حدث لنا خلال الانسحاب من المنطقة الأمنية عام 2000. واستغرق الأمر 20 عامًا.

•هآرتس: في السنوات الأخيرة تغيرت المعادلة بين "إسرائيل" وحمـاس، قادتهم يتجولون بحرية في غزة، بينما قادة حكومتنا يصلون إلى غلاف غزة في ظل تكتيم إعلامي على جولتهم حتى ينسحبوا من المنطقة.

•يديعوت: تعليقاً على عدم رد نفتالي بينيت على الصواريخ من لبنان و غزة: إن إظهار الضعف، في الواقع يمكن أن يجرّك إلى حرب عندما يُنظر إليك على أنك تفقد قوة الردع.

•موقع والّلا: وزير الجيش بيني غانتس خلال مقابلة خاصة: الأيام ستكشف ما إذا كان نتنياهو سيعود رئيسًا للوزراء.

•داني سيترينويسز (متخصص في شؤون الشرق الاوسط والامن القومي): نصرلله وسع معادلة الردع المشهورة بين "اسرائيل" وحزب الله لتشمل ايضا السفن التي ستصل لبنان.

ثالثًا: إجراءات

•الاعلام العبري: الاحتلال يوسع رقعة المناطق التي فُتحت فيها الملاجىء، لتصل لمسافة تبعد عن غزة 10 كم خشيةً من تدهور الأوضاع "الأمنية

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•جيش العدو: البدء باجراء "اختبار رئيس الاركان" بشكل مفاجئ، لتجهيز تشكيل "الجليل" لحدث مفاجئ. ‏ وهو الإختبار السادس في سلسلة "اختبارات رئيس الأركان" لفحص جاهزية "جيش العدو الإسرائيلي."

•يديعوت: الجهود من أجل استقرار الوضع الأمني على حدود غزة وصلت مرحلة الحسم، فإما تهدئة أو تصعيد محتمل في الفترة القريبة.

الإعداد:موقع تابناك الإخباري