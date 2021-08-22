تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر انتشار سفن حربية مجهولة الهوية قبالة السواحل اللبنانية ظهر اليوم السبت.

موقع تابناك الإخباري_وفي أحد مقاطع الفيديو، تحدث صاحب مركب مدني باتصال هاتفي أجراه مع الأجهزة الامنية أبلغهم بوجود البوارج وطلبوا منه عدم الاقتراب منهم، فيما لم تصدر الأجهزة الأمنية أي توضيح حتى اللحظة.

يأتي هذا التطور بعد يومين من اعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استقدام سفينة محملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان.

وبعد ساعات من خطاب السيد نصرالله، يوم الخميس، أبلغت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الرئيس ميشال عون قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.

ويشهد لبنان أزمة كبرى بسبب تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي، وارتفاع جنوني للأسعار، وتوقف معامل الكهرباء عن توزيع التيار الكهربائي مما أدى يهدد بتوقف الحياة بعدما أعلنت مصانع ومستشفيات وأفران عن نفاذ مادة المازوت لديها، فيما تغرق منازل اللبنانيين بالعتمة.