شقيق الرئيس السابق أشرف غني يبايع حركة طالبان

موقع تابناك الإخباري_وقالت الحركة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "حشمت غني شقيق الرئيس السابق أشرف غني يبايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني".

وأشارت طالبان اليوم السبت على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" إلى أن حشمت غني، شقيق أشرف غني، "بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني" (وهو عضو بارز في شبكة حقاني).

وكان الرئيس أشرف غني قد غادر البلاد الأحد الماضي بالتزامن مع دخول طالبان إلى كابل دون مواجهة، وهو موجود الآن في الإمارات. وقال إنه غادر البلاد بهدف تفادي إراقة الدماء، غير أن العديد من المسؤولين الأفغان ومن دول أخرى وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إليه، بسبب تركه البلاد في اللحظات الحرجة، ناهيك عن ورود أنباء عن إخراجه معه مبلغا ماليا كبيرا.