نفى الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية استشهاد اياً من مجاهديها خلال العدوان الأخير على سوريا.

وقال الإعلام الحربي في بيان إنه "لا صحة لما يتم تداوله عم استشهاد عدد من المجاهدين في العدوان الأخير على سوريا"، موضحاً أنه لا تواجد للمقاومة في الأماكن التي استهدفها العدوان في سوريا.

ودعا الإعلام الحربي وسائل الإعلام أن لا تساهم في نشر أخبار تخص المقاومة قبل مراجعة المعنيين.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت مساء الخميس الماضي، لعدوان اسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، استهدف بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

المصدر:الإعلام الحربي