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السيد رئيسي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا بأسرع وقت

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي على ضرورة تعبئة جميع الامكانيات لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأسرع وقت.
رمز الخبر: ۵۵۹۵۷
تأريخ النشر: 21 August 2021

السيد رئيسي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا بأسرع وقت

وخلال ترؤسه لاجتماع رؤساء اللجان المتخصصة باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أمس الجمعة، أشار رئيسي الى الاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني، وقال: في المحادثات مع رئيس جمهورية الصين ، تم التأكيد على تسريع توريد اللقاحات المطلوبة للبلاد ، كما وعد الرئيس الصيني بالتعاون المطلوب في هذا المجال من قبل مصنعي اللقاحات في الصين مع إيران.

وبعد تقديم تقرير حول الالتزام بالبروتوكولات الصحية خلال ايام العطلة الأخيرة، أعرب السيد رئيسي عن شكره للمواطنين على اتباع التعليمات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مشيدا بجهود الكوادر الصحية وقوى الامن الداخلي ووزارة الصحة وجميع المؤسسات المعنية والهيئات الدينية بالالتزام بالتوصيات الصحية.

أضاف: "أتمنى أنه من خلال زيادة مستوى مراعاة البروتوكولات الصحية من قبل عامة الناس، من السيطرة على انتشار كورونا في أسرع وقت ممكن.

وحضر هذا الاجتماع، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، مدير مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي، وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الصحة سعيد نمكي، وزير الارشاد الاسلامي عباس صالحي، المرشح لوزارة الصحة بهرام عين اللهي، ووزير التربية والتعليم محسن حاج ميرزائي.

وتقرر في هذا الاجتماع، أن تقوم وزارة الصحة بمراجعة التعليمات حول كيفية عمل اصحاب المهن الحرة في الأسواق المغلقة، وكذلك الإسراع بإصدار التراخيص لإنتاج اللقاحات المختلفة المنتجة محليًا ، مع مراعاة التقنية والتخصص.

وشدد المجتمعون على ضرورة تطوير الأعمال عبر الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك توريد السلع والمبيعات والنقل.

         

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