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النائب اللبناني سيزار معلوف يشيد بإيران للمساعدة في حل ازمة الوقود

وتعليقاً على العرض الأخير للسفيرة الأميركية في لبنان، قال معلوف: "صح النوم.. تأخرت كثيراً.. فلبنان يغرق منذ زمن".
رمز الخبر: ۵۵۹۵۰
تأريخ النشر: 21 August 2021

أشاد عضو كتلة "الجمهورية القوية" بالبرلمان اللبناني، سيزار معلوف، بإيران لارسالها باخرة الوقود الى لبنان للمساعدة في حل ازمة الوقود.

وأكد النائب سيزار معلوف أن العدو الوحيد للبنان هو "إسرائيل"، معتبراً أن "التعليقات "الإسرائيلية" حول سفينة المساعدات القادمة من إيران إلى لبنان، هي خرق لسيادتنا"، مضيفا: "إذا باعنا حلفاؤنا العرب والغرب فهل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران؟".

ورأى أنه "لا يمكن أخلاقياً وإنسانياً محاربة سلاح حزب الله، وفي المقابل شن حرب على بلد وشعب"، وتساءل في هذا الإطار: "هل ممنوع علينا قبول مساعدات من إيران في وقت يسعى غيرها لإذلال شعبنا؟".

وشدد معلوف على أن "أي مساعدة غير مشروطة للشعب اللبناني نقبلها، وإيران لا تفرض شروطها على أحد"، لافتاً إلى أنه "في هذه الأزمة يتبين من هو العدو ومن هو الصديق للبنان.. فالصديق هو من يساعد بلدنا".

وتعليقاً على العرض الأخير للسفيرة الأميركية في لبنان، قال معلوف: "صح النوم.. تأخرت كثيراً.. فلبنان يغرق منذ زمن".

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