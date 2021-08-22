دبلوماسي ايراني: أميركا تعوض عن سلوكها القبيح بفانيلات + صور

أليس هو بؤس للإنسانية؟ المشهد الأكثر إيلاما وحزنا الذي رسمه الأمريكيون في هروبهم من أفغانستان یتحول إلى فانيلات لشركات الأمريكية ويعلن عنها للبيع ليجعل قبح أفعالهم أمرًا طبيعيًا .

علق مساعد وزير الخارجية مدير عام شؤون غرب آسيا في الخارجية الايرانية رسول موسوي، على انتاج فانيلات مطبوع عليها صور سقوط الأفغان من الطائرات الاميركية في كابول.

وأعتبر موسوي في تغريدة له على حسابها في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة أرادت التعويض عن سلوكها القبيح بانتاج فانيلات مطبوع عليها صورة الطائرة التي سقط منها الأفغان الذين تعلقوا بها.

وکتب موسوي یوم الجمعة في تغريدة على تويتر: أليس هو بؤس للإنسانية؟ المشهد الأكثر إيلاما وحزنا الذي رسمه الأمريكيون في هروبهم من أفغانستان یتحول إلى فانيلات لشركات الأمريكية ويعلن عنها للبيع ليجعل قبح أفعالهم أمرًا طبيعيًا .